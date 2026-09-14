Après un été mystérieux : Ibrahimovic crée la surprise à Milan

Zlatan Ibrahimovic a fait son retour dans l'environnement du Milan AC, après une absence de plusieurs mois liée à son différend avec l'entraîneur Massimiliano Allegri. La star suédoise a accompagné la délégation de l'équipe avant la rencontre attendue face à Benfica, à l'entame du parcours des Rossoneri en Ligue Europa.

Le Milan AC achève sa préparation en vue de son premier match en Ligue Europa cette saison, face à Benfica, une rencontre que le club italien aborde avec un moral remonté après avoir arraché un match nul difficile face à la Lazio sur la pelouse de l'Olimpico, un résultat que le staff technique et les joueurs ont considéré comme une véritable victoire au vu des circonstances du match.

Les entraînements du Milan AC ont vu réapparaître un visage familier pour les supporters du club, avec la présence d'Ibrahimovic aux côtés de l'équipe, nouveau signe d'un retour à la normale de la relation entre la star suédoise et les Rossoneri.

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Depuis l'annonce de sa retraite du football à la fin de la saison 2022-2023, Ibrahimovic a maintenu son lien avec le Milan AC, mais dans un rôle différent, puisqu'il a exercé comme conseiller de la direction du club et de la société RedBird, propriétaire du Milan AC, dans le cadre de ses fonctions administratives et consultatives au sein du club.

Mais les choses ne se sont pas déroulées de la même manière au cours de la période écoulée. En mars dernier, et selon des rapports italiens, un différend a éclaté entre Ibrahimovic et Allegri, ce qui a conduit la star suédoise à s'éloigner de la scène et à disparaître de l'entourage de l'équipe pendant plusieurs mois.

Cela est survenu à un moment où le Milan AC traversait une phase difficile, avant la fin de l'ère Allegri et le départ de plusieurs membres de la direction sportive, à l'issue d'une saison décevante durant laquelle l'équipe est passée de la course au titre de Serie A à l'échec de décrocher une place qualificative pour la Ligue des champions.

Avec le départ d'Allegri et de plusieurs responsables, l'avenir d'Ibrahimovic au sein du club est devenu incertain, notamment après qu'il se fut éloigné de l'entourage de l'équipe pendant une longue période.

Pendant la Coupe du monde, Ibrahimovic est apparu dans un rôle différent, en tant que consultant pour la chaîne "Fox Sports", ce qui a renforcé l'impression, chez une partie des supporters du Milan AC, que la relation entre lui et le club était peut-être arrivée à son terme.

L'absence d'Ibrahimovic ne s'est pas limitée aux matchs ou aux entraînements, puisqu'il n'a même pas assisté à la cérémonie d'hommage à la légende du Milan AC Franco Baresi, un geste qui semblait alors confirmer son éloignement du club, selon ce qu'a rapporté le journal espagnol "Marca".

Mais après un été marqué par la réorganisation de plusieurs dossiers au sein du Milan AC, il semble qu'Ibrahimovic ait commencé à retrouver sa place au club, avec une volonté manifeste de rester proche de l'équipe et d'en suivre les détails au quotidien.

Son retour coïncide avec une nouvelle phase au sein du Milan AC, Zlatan souhaitant retrouver son rôle proche de l'équipe, après s'en être éloigné pendant une longue période en raison des différends survenus lors de la période précédente.

Le premier pas dans cette direction a été son intégration à l'équipe avant son premier match en Ligue Europa face à Benfica, marquant ainsi sa réapparition dans l'entourage des Rossoneri, une image porteuse d'une signification particulière quant à la possibilité de tourner la page des différends passés.

Après des mois d'absence, il semble qu'Ibrahimovic se prépare à ouvrir un nouveau chapitre avec le Milan AC et à retrouver son rôle proche de l'équipe, en attendant que se précise, au cours de la période à venir, la nature de sa mission et le niveau de sa présence au sein du club.