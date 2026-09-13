Les dirigeants du Bayern Munich surveillent la situation du joueur allemand Florian Wirtz avec son club de Liverpool.

Le site TEAMtalk a rapporté, en citant des sources privées, que l'intérêt du Bayern Munich pour l'international allemand n'a pas faibli jusqu'à présent.

Le club bavarois figurait parmi les principaux prétendants à Wirtz avant son transfert à Anfield, et reste très attentif à sa situation, même s'il n'a pas pu prendre part à la course pour le recruter, après que Liverpool a accepté de verser 116 millions de livres sterling pour s'attacher les services du milieu de terrain en 2025.

Wirtz a fait l'objet de critiques particulières la saison dernière, à la suite d'une performance en deçà des attentes, compte tenu de l'ampleur du transfert par lequel il a rejoint le club et de la réputation qu'il s'était forgée en Allemagne.

Le joueur, âgé de 23 ans, a inscrit 5 buts et délivré 3 passes décisives en 33 matchs de Premier League, après avoir peiné à atteindre régulièrement son meilleur niveau et à s'adapter à son rôle au sein de Liverpool.

Ses débuts difficiles avec l'équipe se sont également prolongés lors de la nouvelle saison, Wirtz s'étant contenté d'une seule passe décisive, sans marquer le moindre but lors de ses 5 premiers matchs cette saison, ce qui a accru la surveillance qui entoure ses prestations à Anfield.

Andoni Iraola est chargé de remettre Liverpool sur les rails, et l'entraîneur espagnol a confiance en sa capacité à extraire la meilleure version possible de Wirtz.

Mais TEAMtalk a appris que certaines personnes au sein de Liverpool nourrissent des inquiétudes quant à la capacité de Wirtz à atteindre les niveaux exceptionnels que le club attendait de lui lorsqu'il l'a recruté.

Ces inquiétudes ne signifient pas que Liverpool a décidé de se séparer du milieu de terrain, et il n'existe pour l'heure aucun indice montrant que le club cherche activement à le vendre. Au contraire, les prévisions indiquent qu'Iraola disposera d'une saison entière pour travailler avec Wirtz et prouver la capacité du joueur allemand à devenir l'un des piliers du nouveau projet de Liverpool.

Mais TEAMtalk révèle que le Bayern Munich reste fortement présent dans le décor et continue de suivre de près l'évolution de la situation.

L'intérêt du club allemand pour Wirtz n'a pas faibli malgré sa première saison difficile en Angleterre, et le géant allemand est conscient que la situation du joueur pourrait devenir plus intéressante s'il ne parvient pas à atteindre les niveaux attendus par Liverpool au cours de la saison en cours.

Le Bayern considère toujours Wirtz comme un joueur doté de qualités exceptionnelles, et continue de suivre l'évolution de sa relation avec Liverpool et Iraola au cours des prochains mois. La situation de Wirtz sera par ailleurs réévaluée en fin de saison avec Liverpool, si l'amélioration attendue ne se concrétise pas.

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