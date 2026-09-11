Raphinha vit un début de saison exceptionnel, après avoir surmonté la blessure dont il a souffert lors de la Coupe du monde, pour revenir de nouveau comme l'un des joueurs les plus décisifs du Barça, puisqu'il a inscrit 8 buts en 5 matchs officiels, soit 6 buts en Liga et 2 buts en Ligue des champions, tout en profitant de son nouveau poste sur le terrain et en assumant son rôle de leader, sur le terrain comme dans le vestiaire, en tant que capitaine.

Selon le journal espagnol « Sport », Raphinha avait sérieusement envisagé la possibilité de quitter le Barça durant l'été 2024, mais l'arrivée de Hansi Flick sur le banc du club catalan a tout changé, après que l'entraîneur allemand a exposé ses intentions au joueur, poussant le Brésilien à décider de rester.

Au cours de cette saison, Raphinha a réussi à pulvériser toutes ses statistiques personnelles, après avoir inscrit 34 buts et délivré 26 passes décisives, son niveau exceptionnel poussant le club à prolonger son contrat à l'issue de la saison jusqu'en 2028.

Et bien que les blessures aient empêché Raphinha de reproduire le même niveau la saison dernière, ses statistiques ont également été bonnes, avec 21 buts inscrits et 8 passes décisives délivrées.

Des rumeurs ont d'ailleurs circulé sur un possible transfert de Raphinha vers l'Arabie saoudite, mais le joueur lui-même a tenu à les démentir, affirmant qu'il ne songeait qu'à poursuivre son aventure sous le maillot du Barça.

La relation de Raphinha avec Hansi Flick est exceptionnelle, et il se sent également très à l'aise au stade Spotify Camp Nou, c'est pourquoi il ne pense qu'à poursuivre son parcours avec l'équipe.

Raphinha éprouve une grande satisfaction à l'égard de l'entente qui le lie à son entraîneur, lequel l'a choisi comme premier capitaine de l'équipe après les départs de ter Stegen et de Ronald Araújo, et il se sent également très à l'aise dans le nouveau poste que ce dernier lui a trouvé sur le terrain.

Le joueur brésilien affiche un niveau remarquable au poste de faux numéro neuf, et il répond à la confiance de son entraîneur par des buts, des passes décisives et un travail incessant, puisqu'il se charge d'exercer le premier pressing sur la relance de l'équipe adverse, un aspect indispensable aux yeux de Hansi Flick.

Raphinha représente un élément extrêmement important pour le Barça, c'est pourquoi le directeur sportif du club, Deco, a affirmé jeudi, lors d'un entretien avec la radio « RAC 1 », que son souhait était de prolonger le contrat du joueur brésilien, que Deco lui-même avait amené au stade Spotify Camp Nou lorsqu'il gérait ses intérêts.

Aucun contact n'a eu lieu jusqu'à présent entre les deux parties, mais les discussions devraient débuter dans les prochaines semaines.

Il n'y a aucune urgence dans ce dossier, mais l'intention du Barça est de prolonger le contrat de Raphinha, actuellement âgé de 29 ans, d'une ou deux saisons supplémentaires, sachant que son contrat actuel prend fin le 30 juin 2028.

Cette prolongation conviendrait à un joueur considéré comme l'un des meilleurs attaquants au monde.

Et le Barça n'est pas la seule partie à souhaiter la poursuite de cette relation, car Raphinha se sent très heureux à Barcelone et avec le Barça, et il désire continuer à porter le maillot catalan pendant de longues années.

Le joueur brésilien a accepté la responsabilité de mener l'équipe, et il veut diriger un projet du présent et de l'avenir, tout en étant conscient que le Barça est la meilleure équipe avec laquelle il peut continuer à développer son talent et à décrocher des titres, sur les plans collectif comme individuel.

Quant au Ballon d'Or, il devra attendre, après son exclusion injuste de la liste des trente nommés.

Cela ne constitue pas une obsession pour lui, mais il aura de plus grandes chances de remporter le trophée en étant un joueur du Barça.



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