Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Tottenham Hotspur v Everton - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Après un début catastrophique : une célèbre chaîne de pizzas se moque de Tottenham

Tottenham
Everton
Premier League
Angleterre

L'équipe de De Zerbi dans l'embarras

Une célèbre pizzeria d'Angleterre s'est moquée de la disette de buts que traverse Tottenham Hotspur en ce début de Premier League.

Tottenham Hotspur a poursuivi sa série de résultats décevants en Premier League, après avoir dû se contenter d'un match nul et vierge face à son hôte Everton, hier samedi, le club restant ainsi sans le moindre but après quatre journées de la compétition.

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Une célèbre pizzeria a écrit sur son compte du réseau « X » : « Nous avons livré 489 297 478 pizzas depuis le dernier but marqué par les Spurs en Premier League. »

L'équipe de l'entraîneur Roberto De Zerbi n'a pas réussi à faire trembler les filets pour le quatrième match consécutif, dans ce qui est le pire début offensif du club, après avoir récolté seulement deux points sur deux nuls contre deux défaites, la reléguant à la dix-septième place au classement.

Ce match nul face à Everton représente un nouveau coup dur pour De Zerbi, qui cherche toujours sa première victoire en Premier League avec Tottenham cette saison, alors que la pression s'accroît sur l'équipe en raison de ce début poussif et du manque d'efficacité offensive.

Carabao Cup
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Carabao Cup
Everton crest
Everton
EVE
Wolverhampton crest
Wolverhampton
WOL
Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google