Une célèbre pizzeria d'Angleterre s'est moquée de la disette de buts que traverse Tottenham Hotspur en ce début de Premier League.

Tottenham Hotspur a poursuivi sa série de résultats décevants en Premier League, après avoir dû se contenter d'un match nul et vierge face à son hôte Everton, hier samedi, le club restant ainsi sans le moindre but après quatre journées de la compétition.



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Une célèbre pizzeria a écrit sur son compte du réseau « X » : « Nous avons livré 489 297 478 pizzas depuis le dernier but marqué par les Spurs en Premier League. »

L'équipe de l'entraîneur Roberto De Zerbi n'a pas réussi à faire trembler les filets pour le quatrième match consécutif, dans ce qui est le pire début offensif du club, après avoir récolté seulement deux points sur deux nuls contre deux défaites, la reléguant à la dix-septième place au classement.

Ce match nul face à Everton représente un nouveau coup dur pour De Zerbi, qui cherche toujours sa première victoire en Premier League avec Tottenham cette saison, alors que la pression s'accroît sur l'équipe en raison de ce début poussif et du manque d'efficacité offensive.



