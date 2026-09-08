Le Real Madrid a de nouveau vu son nom associé à l'actualité du « Ballon d'Or », non pas parce qu'il était éloigné du cercle des nominations, mais parce que le club merengue avait délibérément ignoré l'événement l'an dernier. Il n'a en effet publié sur ses plateformes officielles aucune information concernant ses joueurs figurant sur la liste des 30 nommés, dont le trophée avait finalement été remporté par Ousmane Dembélé. Le club avait également gardé un silence total et n'avait pas commenté les résultats finaux.

Cette position ferme s'explique par les événements dramatiques qu'a connus l'édition 2024, lorsque l'Espagnol Rodri Hernández a décroché la récompense en devançant le Brésilien Vinicius Junior. Ce dénouement avait provoqué un boycott furieux de la délégation du Real Madrid, qui avait décidé de renoncer au voyage vers Paris dès qu'elle avait appris que l'ailier brésilien ne serait pas sacré, malgré le rôle qu'il avait joué en menant le club merengue au doublé Liga - Ligue des champions lors de la saison 2023-2024.

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À l'époque, une profonde déception et une vive colère avaient régné dans les couloirs du club, qui avait considéré ce qui s'était produit comme une injustice à son égard. Le Real Madrid avait exprimé publiquement sa position tranchée le 28 octobre 2024 en déclarant : « À cet instant précis, le Ballon d'Or n'existe plus pour nous. » Il était même allé jusqu'à annuler une couverture médiatique spéciale, d'une durée d'environ cinq heures, dont la diffusion était prévue sur sa chaîne officielle « RMTV » pour célébrer l'événement.

Cette année, le club de la capitale a toutefois décidé de rompre le silence et de réagir officiellement à la nouvelle. Il a ainsi publié, sur ses comptes de réseaux sociaux et sur son site internet officiel, une information indiquant : « (Kylian) Mbappé, Vini Junior, (Jude) Bellingham et (Marc) Cucurella figurent sur la liste des 30 nommés pour remporter le Ballon d'Or 2026 décerné par le magazine France Football. Les nommés ont été sélectionnés sur la base de leurs performances au cours de la saison 2025-2026. »