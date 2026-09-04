Le Portugais Otavio, ancien joueur d'Al-Nassr et d'Al-Qadsiah, a quitté la Roshn Saudi League après y avoir passé 3 saisons sans le moindre titre.

Le club d'Al-Qadsiah a annoncé ce vendredi son accord pour le transfert d'Otavio au club qatari d'Al-Rayyan, sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une clause d'achat obligatoire.

Le milieu de terrain portugais quitte Al-Qadsiah après une seule saison passée dans ses rangs, lui qui l'avait rejoint lors du dernier mercato estival, en provenance d'Al-Nassr.

Cette saison, Otavio n'a disputé que 21 matches avec Al-Qadsiah, sans inscrire le moindre but, se contentant de délivrer 3 passes décisives.

De manière générale, Otavio a passé 3 saisons en championnat saoudien, ayant évolué sous les couleurs d'Al-Nassr entre 2023 et 2025. Il a disputé 84 matches avec le club, au cours desquels il a réussi à marquer 12 buts et à délivrer 16 passes décisives.

Durant ces trois années, le joueur de 31 ans n'a remporté aucun titre, Al-Nassr n'ayant décroché la Roshn Saudi League qu'après son départ.

Rappelons que la période la plus marquante de la carrière d'Otavio a été vécue avec le club portugais de Porto, où il a joué entre 2014 et 2023 et disputé 283 matches, marquant 31 buts et délivrant 74 passes décisives.