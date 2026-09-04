Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
otaviootavio instgram

Traduit par

Après trois saisons sans titre, Otavio quitte le championnat saoudien

Mercato
Otávio
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Ittihad vs Al Nasr FC
Al Ittihad
Al Nasr FC
Al-Rayyan vs Al-Duhail SC
Al-Rayyan
Al-Duhail SC
Stars League
Portugal
Arabie saoudite
Qatar

La fin du parcours du joueur portugais en Roshan

Le Portugais Otavio, ancien joueur d'Al-Nassr et d'Al-Qadsiah, a quitté la Roshn Saudi League après y avoir passé 3 saisons sans le moindre titre.

Le club d'Al-Qadsiah a annoncé ce vendredi son accord pour le transfert d'Otavio au club qatari d'Al-Rayyan, sous la forme d'un prêt d'une saison, assorti d'une clause d'achat obligatoire.

Le milieu de terrain portugais quitte Al-Qadsiah après une seule saison passée dans ses rangs, lui qui l'avait rejoint lors du dernier mercato estival, en provenance d'Al-Nassr.

Cette saison, Otavio n'a disputé que 21 matches avec Al-Qadsiah, sans inscrire le moindre but, se contentant de délivrer 3 passes décisives.

De manière générale, Otavio a passé 3 saisons en championnat saoudien, ayant évolué sous les couleurs d'Al-Nassr entre 2023 et 2025. Il a disputé 84 matches avec le club, au cours desquels il a réussi à marquer 12 buts et à délivrer 16 passes décisives.

Durant ces trois années, le joueur de 31 ans n'a remporté aucun titre, Al-Nassr n'ayant décroché la Roshn Saudi League qu'après son départ.

Rappelons que la période la plus marquante de la carrière d'Otavio a été vécue avec le club portugais de Porto, où il a joué entre 2014 et 2023 et disputé 283 matches, marquant 31 buts et délivrant 74 passes décisives.

Billets des matches de la Roshn Saudi LeagueAchetez votre billet maintenant !

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google