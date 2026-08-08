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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Après son retour à Al-Hilal : pourquoi Barcelone a-t-il tardé à conclure le transfert de Cancelo ?

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Le latéral portugais restera-t-il avec « le leader » ?

Des rapports de presse ont révélé la véritable raison du retard du FC Barcelone dans le dossier de la signature du Portugais João Cancelo, latéral d'Al-Hilal, lors de l'actuelle période de transferts estivale.

Cancelo était revenu aux entraînements d'Al-Hilal, au centre sportif d'Al-Majidiyah dans la capitale saoudienne Riyad, hier vendredi, après avoir manqué le stage du club en Autriche depuis la fin de son parcours avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026.

Le retour du latéral portugais aux entraînements d'Al-Hilal a suscité des doutes quant à un possible échec de son transfert au FC Barcelone durant l'actuelle période de transferts estivale.

Cependant, le journal catalan Mundo Deportivo a affirmé que Cancelo poursuit actuellement ses entraînements avec Al-Hilal, en attendant de régler définitivement la question de son transfert au FC Barcelone.

Le journal a précisé que ce qui retarde jusqu'à présent la finalisation officielle de l'opération, ce sont certains obstacles bureaucratiques qui se dressent sur le chemin du club catalan, comme la question des impôts.

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Une fois ce problème résolu, Cancelo reviendra au FC Barcelone pour signer un nouveau contrat, s'étendant sur les deux prochaines saisons et prenant fin en 2028, pour un montant financier compris entre 8 et 10 millions d'euros.

Le joueur de 32 ans avait évolué avec le FC Barcelone durant la seconde moitié de la saison passée, sous forme de prêt en provenance d'Al-Hilal, et avait réussi à convaincre l'entraîneur allemand Hansi Flick de ses qualités.

Cancelo avait rejoint Al-Hilal à l'été 2024, en provenance de Manchester City, livrant des prestations solides lors de sa première saison, mais il est sorti de la liste locale lors de sa deuxième saison, entamant ainsi son processus de départ du club saoudien.

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