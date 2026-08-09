Le tournoi de Cincinnati, un Masters 1000 prévu du 13 au 23 août, a encaissé un coup dur avec l'annonce du numéro un mondial, l'Italien Jannik Sinner, de son forfait pour la compétition en raison d'une blessure au genou, une évolution qui suscite l'inquiétude quant à sa disponibilité pour l'US Open, qui débute à la fin du mois.

Selon un communiqué de presse publié par les organisateurs du tournoi, dimanche, Sinner a été contraint de se retirer du dernier tournoi préparatoire avant le dernier des tournois du Grand Chelem de la saison, une décision qui intervient quelques jours après le forfait de son rival espagnol Carlos Alcaraz pour la même compétition, ce qui prive le public de voir les deux stars du tennis mondial dans l'Ohio.

Il s'agit du deuxième forfait consécutif du joueur italien après son absence au tournoi de Montréal cette semaine, lui qui n'a disputé aucun match depuis son sacre à Wimbledon, son deuxième titre, le 12 juillet dernier, ce qui signifie qu'il arrivera à l'US Open, qui commence le 30 août, sans avoir joué le moindre match sur surface dure durant sa période de préparation.

Sinner avait remporté le titre à Cincinnati en 2024, mais il manquera la défense de son titre pour la deuxième fois consécutive dans un Masters 1000, malgré sa domination absolue sur cette catégorie de tournois ces derniers temps, lui qui a remporté 5 tournois consécutifs cette saison, à savoir Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid et Rome, en plus du titre à Paris à la fin de l'année dernière.

Toutefois, le joueur italien, âgé de 25 ans, préfère faire preuve d'une extrême prudence concernant sa blessure au genou, alors que l'US Open constitue sa priorité absolue, en tant que dernier tournoi majeur de la fin de cet été, d'autant plus après son sacre lors de la précédente édition en 2024, qui s'ajoute à son palmarès exceptionnel de cinq titres du Grand Chelem.

Cette blessure rappelle les souffrances de Sinner lors de la tournée américaine l'an dernier, où il avait disputé des compétitions physiquement éprouvantes qui l'avaient conduit à se retirer de la finale du tournoi de Cincinnati face à son rival espagnol Carlos Alcaraz, avant de s'incliner de nouveau devant lui en finale de l'US Open, une expérience difficile qu'il cherche à ne pas revivre cette saison.

L'absence conjointe de Sinner et d'Alcaraz au tournoi de Cincinnati constitue une grande perte pour la compétition, alors que le tournoi devait être le théâtre d'affrontements explosifs entre les plus grandes stars du tennis mondial, quelques semaines avant le lancement de la saison américaine sur surface dure, qui se conclut par le célèbre tournoi de Flushing Meadows.