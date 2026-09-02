La Fédération ghanéenne de football a officiellement annoncé la reconduction du Portugais Carlos Queiroz au poste de sélectionneur des Black Stars pour la période à venir.

La Fédération ghanéenne a révélé, ce mercredi, être parvenue à un accord avec l'homme de 73 ans pour prendre en charge la direction technique de la sélection dans le cadre d'un nouveau mandat, après la fin de sa précédente mission, qui incluait la conduite du Ghana lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026.

La Fédération ghanéenne a déclaré dans un communiqué officiel : « Nous avons le plaisir d'annoncer l'accord conclu avec Carlos Queiroz pour sa nomination au poste de sélectionneur de l'équipe nationale durant la période à venir. »

Queiroz avait dirigé la sélection ghanéenne lors de la Coupe du monde 2026, où il avait franchi avec elle la phase de groupes, dans un groupe comprenant l'Angleterre, la Croatie et le Panama, mais l'aventure de la formation africaine s'est achevée en trente-deuxièmes de finale, avec une défaite face à la Colombie.

Conformément au contrat signé par Queiroz avant la phase finale, organisée aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique, le mandat du technicien portugais a pris fin avec l'élimination de la sélection ghanéenne du tournoi.

Par la suite, Queiroz avait annoncé son départ via son compte « Instagram », où il avait écrit dans son message : « Au Ghana, le football, comme la vie, nous enseigne une leçon éternelle : soit tu gagnes, soit tu apprends. Je quitte ce voyage fier de ce que nous avons accompli, mais aussi avec ce sentiment naturel d'insatisfaction propre à ceux qui ont toujours aspiré à davantage. »

Toutefois, les discussions menées par la Fédération ghanéenne et le ministère des Sports avec Queiroz ont abouti à un accord de toutes les parties sur son maintien à son poste dans le cadre d'une nouvelle mission.

Queiroz entamera son nouveau mandat durant la prochaine trêve internationale, qui verra le début du parcours du Ghana dans les éliminatoires qualificatives pour la Coupe d'Afrique des nations 2027, où la sélection ghanéenne jouera le 23 septembre courant à l'extérieur face à la Côte d'Ivoire, dans un groupe difficile.

La Fédération ghanéenne estime que la vaste expérience internationale de Queiroz, aux côtés de ses qualités techniques et de sa connaissance préalable de la sélection, en font le choix approprié pour diriger l'équipe durant la période à venir.

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