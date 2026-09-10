Jules Koundé vit une situation différente au Barça en ce début de saison, après avoir perdu pour la première fois depuis l'arrivée de Hansi Flick sa place de titulaire quasiment assurée. Cela a poussé le latéral français à fournir un effort supplémentaire en dehors des séances d'entraînement officielles, afin de retrouver son meilleur niveau et de convaincre à nouveau l'entraîneur.

Selon le quotidien catalan « Sport », Koundé n'est plus une priorité pour Flick depuis le mois de juin dernier, et la direction sportive était prête à étudier la possibilité de son départ en cas d'offre appropriée, le joueur n'étant plus à l'abri d'une éventuelle vente.

Le début de saison a confirmé que sa situation sportive a changé, dans un contexte de baisse de son niveau la saison dernière et de la supériorité d'autres joueurs sur lui au poste d'arrière droit lors des derniers matchs.

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Koundé lui-même est conscient qu'il ne traverse pas sa meilleure période et qu'il doit regagner la confiance de Flick. Mais ce qu'il est difficile de lui reprocher dans sa situation, c'est son engagement physique, le Français ayant toujours veillé à atteindre le meilleur état de forme possible, quitte à ajouter des entraînements individuels aux séances programmées par le club.

L'international français reste à la Cité sportive après la fin des entraînements de l'équipe première : tandis que ses coéquipiers se dirigent vers le vestiaire, lui poursuit le travail avec les préparateurs physiques et les kinésithérapeutes du club, selon « Sport ».

Koundé connaît bien sa situation, et sa réponse au recul de son statut est de travailler davantage, que ce soit à travers l'effort supplémentaire en salle de musculation ou en prolongeant sa présence à la Cité sportive.

Ce travail supplémentaire n'a rien de nouveau pour Koundé, puisqu'il suivait déjà la même approche même lorsqu'il vivait peut-être les meilleures périodes de sa carrière, à une époque où de grands clubs européens, dont Manchester City, suivaient sa situation.

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