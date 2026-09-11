L'Égyptien Omar Marmoush a adressé un message d'optimisme aux supporters de Tottenham Hotspur quelques heures avant la rencontre attendue face à Everton, assurant que le club londonien est aux portes d'une nouvelle étape malgré un début terne en Premier League.

Le stade des Spurs accueille demain samedi les Toffees dans le cadre de la quatrième journée de Premier League, alors que Tottenham aborde ce match dans une position peu enviable, à la dix-septième place avec un seul point, tandis qu'Everton se présente en confiance grâce à sa huitième place et ses 5 points.

Marmoush a déclaré, dans des propos rapportés par le journal britannique « Straits Times » : « Cela ne fait que quelques semaines que je suis ici, mais l'impression générale est vraiment excellente. »

L'attaquant égyptien a évoqué sa relation avec son entraîneur Roberto De Zerbi, affirmant : « Il fait preuve d'une grande passion, et nous cherchons à assimiler ce qu'il nous demande et à l'appliquer sur le terrain de la meilleure façon possible. Les choses se passent très bien jusqu'à présent. »

Marmoush a conclu ses propos sur un ton confiant quant à l'avenir de l'équipe : « Nous espérons décrocher des victoires, et en tant que nouveau joueur qui a rejoint l'équipe aux côtés d'autres joueurs, l'harmonie va commencer à grandir une fois que nous serons réunis plus longtemps. Je pense que les résultats seront excellents. »

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Marmoush a jusqu'à présent disputé deux matchs sous le maillot des Spurs, prenant part à la défaite face à Newcastle sur le score de deux buts à zéro, avant d'apparaître lors du match nul vierge à l'extérieur contre Nottingham Forest.