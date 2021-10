Après son coming out, Josh Cavallo massivement soutenu

Josh Cavallo a fait son coming out et a reçu un soutien immense de la part du monde du football.

Le milieu de terrain d'Adelaide United Josh Cavallo est devenu mercredi le premier joueur actif de la A-League à faire son comingout, affirmant qu'il en avait fini avec la honte de sa sexualité et l'épuisement d'essayer de vivre une "double vie".

"Je suis footballeur et je suis gay", a déclaré le jeune homme de 21 ans dans une vidéo publiée sur les médias sociaux d'Adélaïde, s'attirant le soutien de ses collègues professionnels du monde entier. "Tout ce que je veux, c'est jouer au football et être traité de manière juste".

Peu de footballeurs masculins d'élite ont fait leur coming out au cours de leur carrière.

"Je suis fatigué d'essayer de performer au mieux de ses capacités et de vivre cette double-vie, c'est épuisant", a déclaré Cavallo. "Je pensais que les gens penseraient à moi différemment lorsqu'ils le découvriraient. Ils commenceraient à me traiter différemment. Ils commenceraient à dire de mauvaises choses sur moi ou à se moquer de moi. Ce n'est pas le cas. Au contraire, vous gagnerez plus de respect de la part des gens".

Le syndicat des joueurs professionnels australiens a déclaré qu'il s'agissait d'un "moment merveilleux" pour lui, le sport et "la communauté LGBTI+", et les collègues professionnels de Cavallo lui ont également apporté leur soutien.

Le monde du football s'est également rallié à Cavallo. Des joueurs de renom, tels que l'attaquant de l'Atletico Madrid Antoine Griezmann, le défenseur du FC Barcelone Gerard Piqué et l'attaquant du Milan Zlatan Ibrahimoivioc, ont tous pris la parole sur Twitter pour exprimer leur admiration et leur soutien à l'Australien.

De grands clubs ont également exprimé leur soutien, notamment Arsenal, Manchester City, le Bayern Munich, Liverpool et le FC Barcelone.