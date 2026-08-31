Après son arrivée à Barcelone : Jesus se contente de 3 mots

Le Brésilien Gabriel Jesus, attaquant d'Arsenal, est arrivé à Barcelone après que son avion s'est posé à l'aéroport El Prat aux premières heures de ce lundi matin. Le joueur brésilien devrait passer sa visite médicale prochainement, avant l'annonce officielle de son arrivée au Barça.

Selon le quotidien espagnol Marca, Barcelone a bouclé l'accord concernant le transfert du joueur brésilien durant le week-end, pour un montant de 10 millions d'euros fixes versés à Arsenal, auxquels s'ajoutent 4 millions d'euros de bonus. Gabriel Jesus signera quant à lui un contrat de deux saisons, avec la possibilité d'une prolongation d'une troisième saison.

Gabriel Jesus n'était pas l'avant-centre que Hansi Flick souhaitait recruter, mais l'opération représentait une belle opportunité sur le marché des transferts, que Barcelone n'a pas voulu laisser passer.

Le joueur a refusé de faire la moindre déclaration avant la signature définitive de son contrat avec Barcelone, se contentant de dire à son arrivée : « Je suis très heureux. »

Gabriel Jesus devrait passer sa visite médicale ce lundi soir, avant de se rendre au stade pour suivre le match de Barcelone face au Rayo Vallecano en Liga.

L'annonce officielle du transfert et la présentation du joueur aux médias sont prévues demain, mardi.



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