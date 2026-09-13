L'Allemand Jens Wiessing, entraîneur d'Al-Ittihad, a dévoilé la situation de sa star algérienne Houssem Aouar concernant sa participation au match face à Al-Shamal du Qatar en Ligue des champions asiatique d'élite.

Al-Ittihad se rend chez Al-Shamal, demain lundi, au stade Al-Bayt à Al-Khor, lors de la première journée de la phase de ligue de la compétition asiatique.

Wiessing a affirmé, dans des déclarations en conférence de presse d'avant-match rapportées par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat », qu'Aouar était désormais prêt à participer avec l'équipe au match face à Al-Shamal.

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La star algérienne avait manqué le dernier match d'Al-Ittihad face à Al-Faisaly, avant-hier vendredi, lors de la septième journée de la Saudi Pro League, rencontre qui s'était soldée par une victoire sur le score de 3-1.

Le retour d'Aouar représente un renfort de taille pour le club saoudien, d'autant plus qu'il est considéré comme l'une de ses stars les plus en vue ces dernières années, et ce depuis son transfert dans ses rangs à l'été 2024 en provenance de la Roma.

Au cours de la saison actuelle, Aouar a participé à 8 matchs avec Al-Ittihad dans les différentes compétitions, au cours desquels il a réussi à inscrire deux buts et à délivrer une passe décisive.