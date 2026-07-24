Le club d'Al Hilal est entré en concurrence avec Al Qadisiyah pour recruter l'un des talents les plus en vue du championnat saoudien de Roshan, après avoir officialisé la signature de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville.

Al Hilal a annoncé ce vendredi la signature de Summerville, en provenance de West Ham United, avec un contrat portant sur les 4 prochaines saisons, qui prendra fin en 2030.

Le quotidien saoudien « Asharq Al-Awsat » affirme qu'Al Hilal a déjà commencé à envisager une nouvelle recrue, après la signature de Summerville, en la personne d'Ahmed Al Sayahi, milieu de terrain du jeune club d'Al Riyadh.

Le journal a précisé que le club d'Al Qadisiyah était très proche de recruter Al Sayahi, avant qu'Al Hilal n'intervienne dans les dernières heures et ne devienne un concurrent pour le dossier.

Al Riyadh avait rejeté la première offre d'Al Qadisiyah, en raison de la faiblesse de la contrepartie financière, poussant le club de l'Est à revoir cette contrepartie à la hausse, et à y inclure la venue de son autre coéquipier Sultan Haroun.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, le milieu de terrain de 21 ans suscite également l'intérêt de certains clubs européens, en tant que l'un des talents en pleine ascension du championnat de Roshan.

Malgré son jeune âge, Al Sayahi a disputé 19 matchs avec l'équipe première d'Al Riyadh la saison dernière en championnat saoudien, sans parvenir à inscrire ou à délivrer la moindre passe décisive.

Il est à noter qu'Al Hilal a bouclé 6 recrues durant l'actuel mercato estival jusqu'à présent, emmenées par Summerville, en plus de Mohammed Al Owais, Sabri Dahl, Abdullah Al Enezi, Mohammed Al Sarnukh et Nawaf Al Habashi.