Al-Hilal ne semble pas s'être contenté de conclure l'un des transferts les plus retentissants du mercato estival, puisque le club poursuit activement ses démarches à la recherche d'un nouveau renfort offensif, dans le cadre du plan de la direction visant à bâtir une équipe capable de rivaliser sur tous les fronts, tant sur la scène nationale que continentale, la saison prochaine.

Le club de la capitale saoudienne a récemment réussi à boucler le transfert de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville, en provenance de West Ham United, avec un contrat de 4 saisons et pour un montant dépassant les 70 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus chers de l'histoire de la Roshn Saudi League.

Selon le journaliste italien Gianluigi Longari, Al-Hilal n'a pas l'intention de s'arrêter là, le club prévoyant de conclure un nouveau transfert offensif de haut niveau. Le rêve du moment consiste à recruter le Colombien Luis Díaz, ailier du Bayern Munich.

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Longari a précisé que la direction d'Al-Hilal a placé Díaz en tête de ses priorités, dans le cadre de sa volonté d'ajouter un nouvel élément offensif qui apporterait à l'équipe davantage de puissance et de vitesse sur les côtés, notamment après le nouveau projet sportif mené par l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

Ce n'est pas la première fois qu'Al-Hilal tente de subtiliser l'une des stars du Bayern Munich. Le club saoudien avait déjà engagé des négociations avec l'attaquant anglais Harry Kane au cours des dernières semaines, profitant des discussions du joueur avec le club allemand au sujet de la prolongation de son contrat, mais l'affaire n'a pas abouti après que le joueur a tenu à poursuivre son aventure en Europe.

Le recrutement de Luis Díaz reste un défi de taille pour Al-Hilal, compte tenu de l'importance du joueur au sein du Bayern Munich. Toutefois, le club saoudien a prouvé ces dernières années sa capacité à réaliser des transferts retentissants, ce qui laisse la porte ouverte à une nouvelle surprise sur le marché des transferts.