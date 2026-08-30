Le club d'Al-Hilal a annoncé le retour de son capitaine Salem Al-Dawsari au siège du club, aujourd'hui, afin de poursuivre son programme de rééducation après une absence d'environ 6 semaines en raison de sa blessure, une nouvelle étape qui rapproche la star du « Leader » d'un retour sur les terrains et d'un recouvrement de sa condition pour disputer des matches avec l'équipe.

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Le compte officiel d'Al-Hilal a publié sur la plateforme « X » une séquence vidéo dans laquelle apparaît Al-Dawsari à l'intérieur du siège du club, au moment où débute une nouvelle phase de son programme de soins, après avoir subi durant la période écoulée une intervention chirurgicale aux tendons du genou qui l'a éloigné des matches et l'a contraint à s'écarter des entraînements collectifs.

Al-Dawsari suit actuellement un programme de rééducation au sein d'Al-Hilal sous la supervision du staff médical, la prochaine phase devant comprendre des entraînements dans la salle de préparation physique afin d'augmenter son niveau de forme et de compléter progressivement le processus de rééducation, en vue de passer ultérieurement aux entraînements avec ballon.

Selon ce qu'a annoncé Al-Hilal, le joueur a jusqu'à présent atteint environ 6 semaines depuis son opération chirurgicale, tandis qu'il a besoin d'une période supplémentaire allant de 2 à 4 semaines, selon l'évaluation médicale, avant de devenir capable de reprendre pleinement la compétition.

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Les prévisions indiquent la possibilité d'un retour d'Al-Dawsari sur les terrains après la prochaine trêve internationale, si les phases de rééducation se déroulent conformément au programme établi et sans rechute, avant qu'il ne commence à retrouver le rythme des matches et à réintégrer progressivement les plans du staff technique.

Salem Al-Dawsari avait subi en juillet dernier une intervention chirurgicale aux tendons du genou, avec des estimations initiales qui faisaient état d'une absence des terrains d'une durée comprise entre 6 et 8 semaines au minimum, ce qui signifie que le joueur s'approche désormais de la date prévue pour son retour.