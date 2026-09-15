Denzel Dumfries a tranché à son avantage la lutte pour le poste d'arrière droit face à Trent Alexander-Arnold, après avoir débuté cinq des six premiers matches du Real Madrid cette saison, confirmant sans faire de bruit qu'il est le premier choix de José Mourinho pour occuper le côté droit de la défense, une longueur d'avance qui ne semble pas discutable pour le moment.

Selon le journal espagnol « Marca », Arnold, qui a rejoint le Real Madrid en provenance de Liverpool la saison dernière, n'a débuté comme arrière qu'à une seule reprise.

À cela s'ajoute l'apparition d'Arnold face à l'Inter, lorsque Mourinho a décidé de l'utiliser au poste de milieu défensif, un poste qui permet au joueur anglais d'exploiter sa capacité remarquable à la frappe et son aptitude à lancer la construction du jeu, malgré ses difficultés face à la formation italienne.

Mourinho a apprécié son effort, mais cette diversité dans ses postes reflète les doutes qui existent actuellement quant à sa capacité à occuper le poste défensif.

La sécurité que recherche Mourinho

Mourinho privilégie pour le moment la puissance offensive, physique et la solidité défensive dont fait preuve Dumfries.

Le joueur néerlandais se distingue par le fait d'être plus organisé sans le ballon, solide dans les duels, et de posséder des qualités physiques qui s'accordent parfaitement avec l'idée de bâtir une équipe forte et rapide que l'entraîneur portugais cherche à mettre en place.

Trent possède un meilleur pied et apporte des solutions offensives différentes. Sa capacité à effectuer de longues passes et sa précision dans les transmissions atteignent des niveaux que seul un petit nombre d'arrières possèdent, mais il a toujours davantage souffert sur le plan défensif.

Mourinho ne veut pas faire de concessions dans une zone extrêmement sensible, c'est pourquoi il a préféré, en début de saison, s'appuyer sur la fiabilité de Dumfries.

En revanche, le joueur anglais n'a pas encore réussi à s'adapter pleinement à la capitale espagnole, sa première saison sous le maillot blanc ayant été difficile et marquée par plusieurs problèmes physiques qui l'ont privé de continuité.

Le manque de rythme dans ses participations et son rôle dans l'équipe l'ont affecté, au point de le priver de la Coupe du monde. Il a entamé la nouvelle saison avec l'objectif de retrouver sa place, mais il a trouvé face à lui un Dumfries bien plus solide.

Un propriétaire clair du flanc droit

La concurrence pour le poste d'arrière droit ne connaît pas la même rotation que celle observée sur le côté gauche, où, de ce côté, Carreras continue d'obtenir des occasions de titularisation malgré le recrutement de Cucurella, tandis que Mourinho a réparti les minutes de manière plus large.

Sur le côté droit, en revanche, Dumfries a pris de l'avance sur Trent et est devenu le titulaire du poste.

Cette semaine, avec deux matches consécutifs à disputer, pourrait apporter de nouveaux indices, mais la tendance semble toujours claire.

Il est certain que Dumfries débutera face à l'Atlético, dans un match d'un niveau de difficulté des plus élevés, au cours duquel Mourinho s'appuiera sur sa solidité défensive.

La question demeure de savoir ce qu'il fera face à Elche, un adversaire moins difficile sur le papier, face auquel il pourrait décider d'opérer quelques changements.

Ce match apparaît comme une opportunité potentielle pour Trent, bien que Dumfries, même dans ce scénario, dispose d'un avantage selon les statistiques, car le joueur néerlandais a gagné la confiance de Mourinho, et le poste d'arrière droit lui appartient désormais, pour le moment, de manière évidente.



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