Après seulement 28 matchs, la Coupe du monde 2026 dépasse déjà les éditions 2018 et 2022

Les cartons rouges se sont imposés comme l’un des phénomènes marquants de la Coupe du monde 2026, après que le tournoi a connu plusieurs expulsions directes dès les premiers jours, à un rythme dépassant largement celui enregistré lors des éditions 2018 et 2022 réunies.

Selon les données d’Opta, il n’a fallu que 28 matchs pour que les arbitres sortent six cartons rouges, soit déjà plus que le total combiné des éditions 2018 et 2022, témoignant d’une fermeté accrue dans le traitement des fautes graves.

Le record absolu reste toutefois détenu par l’édition 2006, avec 28 expulsions dont 9 cartons rouges directs.

Le bilan des dernières éditions se présente ainsi :

2026 : 6 cartons rouges directs.

2022 : 4 cartons rouges, dont 1 direct.

2018 : 4 cartons rouges, dont 2 directs.

2014 : 10 cartons rouges, dont 7 directs.

2010 : 17 cartons rouges, dont 9 directs.

2006 : 28 cartons rouges, dont 9 directs.

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6 cartons rouges

Lors de la rencontre entre le Qatar et le Canada, deux joueurs de la sélection qatarienne ont été expulsés. La sanction la plus marquante a été infligée à Assem Madibo, coupable d’un tacle violent sur Ismail Koné, contraint de quitter le terrain sur civière après s’être fracturé la jambe.

Hammam Ahmed a, à son tour, été exclu pour un tacle violent sur Tajon Buchanan à la limite de la surface, alors que le Canada menait déjà 2-0, avant de profiter de sa supériorité numérique pour alourdir le score.

Lors de la rencontre Suisse-Bosnie-Herzégovine, le défenseur Tarik Mohamedović a été expulsé pour avoir empêché Breel Embolo de se présenter seul face au gardien à l’entrée de la surface.

Bien que la Suisse n’ait pas concrétisé le coup franc résultant de cette faute, l’infériorité numérique a précipité l’effondrement ultérieur de l’équipe bosniaque, et la rencontre s’est conclue sur le score de 4-1 en faveur des Helvètes.

Enfin, le match d’ouverture entre le Mexique et l’Afrique du Sud a également vu trois joueurs recevoir un carton rouge, dont deux pour les « Bafana Bafana ».

Sifilo Sethole a été exclu pour avoir fauché Brian Gutiérrez alors que l’attaquant mexicain filait seul vers le but, et Thimba Zwane a suivi pour un coup de coude porté au même joueur.

La commission de discipline n’a pas seulement suspendu Zwane pour un match : elle a alourdi la sanction à trois rencontres, estimant qu’il s’agissait d’un acte de violence conformément à l’article 14 du règlement du tournoi.

Enfin, le Mexicain César Montes a été exclu dans le temps additionnel pour une faute sur Juliso Mudao alors que ce dernier partait en contre-attaque, sans toutefois empêcher la victoire de son équipe (2-0).