Après seulement 170 minutes : un géant espagnol rapproche l'attaquant d'Al-Ittihad d'un retour en Europe

À moins d'une semaine du début du parcours de Séville en championnat, le club andalou travaille intensément pour boucler l'arrivée d'au moins deux joueurs.

Après avoir conclu l'affaire Ruben Vargas, la direction sportive de Séville poursuit ses démarches en vue de recruter un autre attaquant, tout en s'activant pour engager Kochorachvili afin de renforcer l'entrejeu.

Selon le site "ABC Séville", le choix de Séville pour compléter son secteur offensif s'est porté sur le Nigérian George Ilenikhena (19 ans), qu'il souhaite obtenir en prêt de son club, l'Al-Ittihad Djeddah, en Arabie saoudite.

Après sa courte expérience en Arabie saoudite, Ilenikhena souhaite revenir en Europe, et plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour s'attacher ses services, parmi lesquels Schalke et West Ham.

Ilenikhena possède les nationalités française et nigériane, et il s'est formé au football français. L'attaquant avait déjà attiré les regards la saison dernière avec Monaco, avant qu'Al-Ittihad Djeddah ne verse 33 millions d'euros au club français pour le recruter en janvier.

Mais l'expérience du joueur avec le club saoudien ne s'est pas déroulée comme prévu, puisqu'il n'a disputé que 6 matches, dont 5 commencés sur le banc, pour un total de 170 minutes en championnat et en compétition continentale.

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La position d'Al-Ittihad Djeddah concernant Ilenikhena

Al-Ittihad Djeddah se montre ouvert à un prêt du joueur assorti d'une option d'achat, tandis que Séville apparaît comme le club le mieux placé pour obtenir ses services sous cette forme.

Après le recrutement de Ruben Vargas, José Ignacio Navarro souhaitait ajouter à sa ligne offensive un attaquant aux caractéristiques différentes, et après avoir étudié plusieurs options, la cote d'Ilenikhena est montée nettement ces derniers jours, faisant de lui le candidat le plus en vue pour rejoindre l'équipe.

La direction sportive de Séville veut boucler l'opération le plus rapidement possible, cherchant à intégrer l'attaquant aux entraînements à la première occasion.

En cas de finalisation du transfert d'Ilenikhena, Séville portera à 8 le nombre de ses nouvelles recrues, en comptant le nouveau prêt du gardien Vlachodimos.

Ilenikhena reste toujours lié par un contrat de longue durée avec le club saoudien, jusqu'à la fin de la saison 2028-2029.

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