La première apparition de Karim Adeyemi sous le maillot du Barça s'est transformée en grande déception, l'attaquant allemand n'ayant pas réussi à laisser la moindre empreinte offensive lors du match amical face à Birmingham City, en net contraste avec le brio de l'Égyptien Hamza Abdelkarim.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre, achevée sur un score de 2-2 avant que le Barça ne s'incline aux tirs au but 3-2, l'entraîneur Hansi Flick n'a pas caché sa déception face à la prestation de son nouveau joueur, déclarant franchement : « Pour Adeyemi, les choses ne se sont pas bien passées à bien des égards. »

Les propos de l'entraîneur allemand ont sonné comme un message clair à l'ancien joueur du Borussia Dortmund, même s'il a tenté d'atténuer la sévérité de sa critique en rappelant qu'il ne s'agissait que de son tout premier match sous le maillot de sa nouvelle équipe, laissant entendre la nécessité d'élever rapidement son niveau de jeu.

Ce qui a rendu la situation encore plus embarrassante pour Adeyemi, c'est la performance remarquable du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, auteur d'un doublé et d'une prestation exceptionnelle qui l'a imposé comme l'une des principales révélations du stage de préparation, plaçant ainsi le joueur allemand sous une pression redoublée pour faire ses preuves.

Adeyemi fait désormais face à un défi de taille : gagner la confiance de Flick et se disputer une place de titulaire dans l'attaque du club catalan, d'autant plus dans un contexte de concurrence acharnée et d'émergence de jeunes talents prometteurs cherchant à arracher des opportunités aux joueurs plus expérimentés.

Ce début décevant représente un coup dur pour les espoirs du joueur allemand de s'intégrer rapidement dans le système de Barcelone, ce qui le place devant une tâche difficile : changer cette première impression négative avant le coup d'envoi de la saison officielle.