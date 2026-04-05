Après ses déclarations incendiaires, le joueur professionnel du Hilal risque une sanction en cette phase décisive

L'équipe d'Al-Hilal risque de se retrouver en difficulté, l'un de ses joueurs étrangers pouvant être suspendu pour plusieurs prochains matchs, suite à l'agression de l'arbitre lors du match opposant « Al-Za'im » à Al-Taawoun, samedi dernier, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le match au sommet entre Al-Hilal et Al-Taawoun s'est soldé par un match nul (2-2), marqué par de nombreuses décisions arbitrales controversées, ce qui a déclenché la colère du Portugais Ruben Neves, qui s'est exprimé en termes très durs après la rencontre.

Neves a critiqué la prestation de l'arbitre, affirmant que son équipe avait été lésée et estimant que le but marqué par Al-Taawoun n'était pas valable, tout en soulignant que son équipe aurait dû bénéficier d'un penalty.

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Les déclarations de Neves pourraient lui valoir une suspension, selon ce qu'a rapporté le journal saoudien « Okaz » dimanche soir, après avoir contacté le conseiller juridique Mohamed Al-Dini pour évoquer cet incident controversé.

Mohamed Al-Dini a déclaré que les récentes déclarations de Neves justifient l'intervention de la Commission de discipline et d'éthique, soulignant que le joueur pourrait se voir infliger une amende de 50 000 riyals, conformément au paragraphe (2) de l'article (50) du règlement.

Il a ajouté : « Si la commission estime que ces déclarations constituent une insulte directe envers les arbitres du match, la sanction ne se limitera pas à une simple amende, mais pourrait s'étendre à une suspension pour plusieurs matchs, ainsi qu'à une amende pouvant atteindre 300 000 riyals. »

Si une sanction sévère est prononcée à l'encontre de Ruben Neves, Al-Hilal devra se passer de ses services dans la phase décisive de la saison, d'autant plus qu'il ne reste plus que 7 journées avant la fin du championnat Roshen, alors que la lutte pour le titre fait rage avec Al-Nassr et Al-Ahli.

Al-Hilal occupe la deuxième place du classement de la Ligue Roshen, avec 65 points, à égalité avec Al-Ahli, troisième, et à 5 points du leader Al-Nassr.