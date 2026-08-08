Bernardo Silva a exprimé sa joie de disputer son premier match avec le Real Madrid, soulignant que son apparition sous le maillot du club représente un premier pas dans une nouvelle étape, mais qu'il a encore besoin de développer de nombreux aspects durant la période de préparation.

Silva a déclaré après la victoire amicale contre le club hongrois de Ferencváros 2-1, samedi soir : « Je suis très heureux et pleinement satisfait d'avoir disputé mon premier match. Ce n'est encore que la première semaine, et il me reste beaucoup de choses à améliorer. »

Au sujet de ce qui le préoccupe le plus actuellement, il a affirmé : « Le plus important est d'acquérir le rythme nécessaire pour bien commencer la saison, et c'est ce sur quoi nous travaillons. »

Le milieu de terrain portugais a expliqué à la chaîne officielle du Real Madrid qu'il essayait d'apporter ce dont l'équipe a besoin dans les différentes positions du terrain, ajoutant : « J'essaie de donner à l'équipe ce dont elle a besoin en ce moment. Parfois, je participe davantage à la construction du jeu, parfois j'avance vers l'avant, ou je me concentre sur le pressing ou sur ma présence dans le dernier tiers. J'essaie d'aider l'équipe sur plusieurs aspects différents, et je serai présent pour aider de toutes les manières possibles. »

Silva a évoqué son retour de vacances, soulignant l'importance de trouver l'harmonie avec ses nouveaux coéquipiers et de connaître le style de chacun d'eux, et il a déclaré : « Le retour de vacances a été difficile, mais je suis très heureux d'avoir commencé à jouer. J'essaie de connaître mes coéquipiers, car il est important de connaître leurs caractéristiques et de comprendre ce qu'ils aiment durant les matchs et aux entraînements. »

Il a conclu ses propos en affirmant sa volonté de donner le maximum avant le début de la saison, déclarant : « Je me préparerai de la meilleure façon possible afin de bien commencer la saison. »

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