Hamza Abdelkarim, le jeune attaquant du Barça, a fait ses grands débuts officiels avec l'équipe première, après avoir joué les dernières minutes du match face au Rayo Vallecano lors de la troisième journée de Liga.

Cela s'est produit après l'entrée en jeu de Hamza Abdelkarim en remplacement de Raphinha, au milieu d'une grande ovation du public pour le joueur brésilien.

Selon le journal espagnol Mundo Deportivo, Hamza Abdelkarim, âgé de 18 ans, a foulé la pelouse du Spotify Camp Nou avec un maillot portant le numéro 29, et a savouré les cinq dernières minutes de la rencontre, signant ainsi ses premiers débuts officiels avec l'équipe première du Barça.

L'apparition d'Abdelkarim est survenue quelques heures avant l'annonce de la signature de Gabriel Jesus.

L'attaquant égyptien avait déjà pris part à la période de préparation avec l'équipe première, et a terminé la phase préparatoire en tant que meilleur buteur avec un total de quatre buts, son dernier but ayant précisément été inscrit au Camp Nou, lors du Trophée Joan Gamper face à son ancien club, Al Ahly.

Hamza était le seul attaquant de pointe pur dans l'effectif de l'équipe première avant la signature imminente de Gabriel Jesus.

Le journal a souligné qu'il y avait là un paradoxe, car Hamza, qui a fait ses premiers pas avec l'équipe des jeunes, a fait ses débuts avec Hansi Flick avant même d'avoir joué avec le Barça Atlètic.

La même chose s'était déjà produite avec le brillant ailier Lamine Yamal.

Flick a offert à Hamza la récompense qu'il lui avait préparée, après avoir déclaré avant le match contre le Rayo Vallecano : « Nous pensons à accorder des minutes aux joueurs qui le méritent. Lui, il le mérite. Je vois comment il progresse de jour en jour. Il a le style et la mentalité qu'il faut. Il mérite de jouer et il jouera. Nous devons lui accorder des minutes et une chance de montrer la qualité qu'il possède dans un match de championnat. »



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