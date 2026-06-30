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Al-Nassr v Al-Ittihad - Saudi Super Cup Semi FinalGetty Images Sport

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Après sept ans de services, l’Union perd l’un de ses leaders sans indemnité de transfert

Mercato
Al Ittihad
A. Al Bishi
Al Ittifaq
Arabie saoudite

L'Émir entame officiellement sa préparation en vue de la nouvelle saison.

Le club saoudien Al-Ittihad a perdu l'un de ses leaders sans contrepartie, le joueur ayant quitté ses rangs à titre gratuit lors du mercato estival.

Selon un tweet publié sur le compte officiel du journal saoudien Al-Riyadiah, le joueur de l’Al-Ittihad Abdulaziz Al-Bishi a quitté le club sans indemnité de transfert lors du mercato estival.

Selon le quotidien, l’ailier a déjà paraphé son contrat avec Al-Ittifaq après l’expiration de son bail avec Al-Ittihad.

Le natif de Djeddah défend les couleurs du « Club du Roi » depuis son arrivée en janvier 2019 en provenance d’Al-Faisaly. Prêté à Dhamk lors de l’exercice 2023-2024, il était revenu l’été dernier pour s’imposer comme l’un des cadres du groupe.

Au total, le joueur de 32 ans a disputé 162 matchs sous le maillot d’Al-Ittihad, inscrivant 11 buts et délivrant 16 passes décisives. Il a contribué à deux titres de champion d’Arabie saoudite, ainsi qu’à une victoire en Coupe du Roi et une en Supercoupe.

Ses performances ont toutefois baissé la saison passée : seulement 24 apparitions, principalement en tant que remplaçant, pour un unique but inscrit.

À noter qu’Al-Ittifaq sera le sixième club de l’attaquant, après Al-Shabab, Al-Taawoun, Al-Faisaly, Al-Ittihad et Damac.

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