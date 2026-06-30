Le club saoudien Al-Ittihad a perdu l'un de ses leaders sans contrepartie, le joueur ayant quitté ses rangs à titre gratuit lors du mercato estival.

Selon un tweet publié sur le compte officiel du journal saoudien Al-Riyadiah, le joueur de l’Al-Ittihad Abdulaziz Al-Bishi a quitté le club sans indemnité de transfert lors du mercato estival.

Selon le quotidien, l’ailier a déjà paraphé son contrat avec Al-Ittifaq après l’expiration de son bail avec Al-Ittihad.

Le natif de Djeddah défend les couleurs du « Club du Roi » depuis son arrivée en janvier 2019 en provenance d’Al-Faisaly. Prêté à Dhamk lors de l’exercice 2023-2024, il était revenu l’été dernier pour s’imposer comme l’un des cadres du groupe.

Au total, le joueur de 32 ans a disputé 162 matchs sous le maillot d’Al-Ittihad, inscrivant 11 buts et délivrant 16 passes décisives. Il a contribué à deux titres de champion d’Arabie saoudite, ainsi qu’à une victoire en Coupe du Roi et une en Supercoupe.

Ses performances ont toutefois baissé la saison passée : seulement 24 apparitions, principalement en tant que remplaçant, pour un unique but inscrit.

À noter qu’Al-Ittifaq sera le sixième club de l’attaquant, après Al-Shabab, Al-Taawoun, Al-Faisaly, Al-Ittihad et Damac.