Après Sadio Mané, Liverpool perd une autre légende

Après avoir perdu Sadio Mané cet été, Liverpool dira au revoir à une autre légende du club à l'issue de la saison.

En nette baisse de matchs, de rythme et de niveau, Roberto Firmino ne signera pas de nouveau contrat à Liverpool et quittera donc les Reds libre à la fin de son contrat en juin. Avec neuf roses plantées cette saison, Firmino ne réalise pas sa plus mauvaise année chez les Reds mais il a clairement perdu son statut de titulaire et ne jouent plus que les seconds rôles. Jürgen Klopp avait manifesté sa volonté de garder son fidèle lieutenant mais l'attaquant a informé son club de son désir de partir vers d'autres horizons.

Une légende de Liverpool qui s'en va

Débarqué à Anfield en 2015 en provenance d'Hoffenheim contre 35M, l'international brésilien a disputé 353 matchs sous le maillot rouge lors desquels il aura inscrit 107 buts et délivré 78 assists. Il est, avec 78 réalisations, le Brésilien à avoir marqué le plus de buts dans l'histoire de la Premier League (78).

Pierre angulaire indispensable au terrible trio qu'il composait avec Mohamed Salah et Sadio Mané, Roberto Firmino a remporté 7 trophées avec les Reds : la Ligue des Champions, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d'Europe, la Premier League, la FA Cup, la Carabao Cup et le Community Shield.