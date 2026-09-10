Le Sénégalais Sadio Mané, la vedette d'Al-Nassr, a exprimé sa grande joie de voir son nom figurer sur la liste des nommés pour le Ballon d'Or 2026, tout en tenant à souligner qu'un certain nombre de joueurs avaient affiché un niveau remarquable et méritaient de figurer sur la liste, notamment issus de la Roshn Saudi League.

Le magazine « France Football » avait dévoilé le mardi 8 septembre la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or, qui a vu la présence de deux joueurs de la Roshn League : Mané, après sa contribution au sacre d'Al-Nassr en championnat, et Julián Quiñónez, meilleur buteur de la compétition et vedette d'Al-Qadsiah la saison dernière.

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Mané a déclaré, dans des propos tenus sur la plateforme « Thmanyah », à propos de son ressenti après avoir appris sa nomination pour le prix : « C'est un sentiment incroyable ! Je voudrais dire merci aux supporters, et bien sûr aux journalistes. »

Mané a reconnu que certains noms auraient pu y figurer, déclarant : « Je sais qu'il y a de nombreux joueurs qui auraient pu figurer sur la liste, c'est certain, et notamment de la Roshn Saudi League, mais ce sont les votes, alors je voudrais dire merci encore une fois. »

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L'ailier sénégalais a affirmé que le simple fait d'entrer dans la course au Ballon d'Or ne le pousserait pas à se contenter de ce qu'il a accompli, insistant sur sa volonté de continuer à progresser : « Je vais m'efforcer de continuer à aller de l'avant, et bien sûr de devenir de meilleur en meilleur. »

Les propos de Mané sont intervenus après son premier match depuis l'annonce de sa nomination pour le prix, au cours duquel il a conduit Al-Nassr à la victoire sur Abha sur le score de 2-1, dans une rencontre qu'il a qualifiée d'extrêmement importante, surtout après la défaite face à Al-Ittihad sur le même score lors de la journée précédente, la première défaite de l'équipe cette saison.

Mané a expliqué que la victoire sur Abha était la réponse attendue d'Al-Nassr, affirmant que l'obtention des trois points était l'objectif le plus important, tout en reconnaissant l'existence de quelques erreurs durant la seconde mi-temps, parmi lesquelles des pertes de balle et des passes imprécises.

Il a indiqué que la fatigue, la hausse des températures et l'enchaînement des matchs avaient affecté la concentration des joueurs durant certaines phases de la rencontre, mais il a souligné que l'équipe possédait la qualité lui permettant de livrer une meilleure performance, assurant que le travail se poursuivrait afin d'éviter ces erreurs lors des prochains matchs.