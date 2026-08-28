Après sa mise à l'écart sur le banc, Flick maintient sa décision concernant Hamza Abdelkrim

Le Barça a tranché définitivement sur l'avenir du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, le club s'en tenant à la feuille de route établie pour le joueur, sans le moindre changement.

Le journal espagnol Sport a écrit : « Bien que Hamza n'ait disputé aucune minute lors des deux premières journées de la Liga, la confiance du club catalan et du staff technique envers le joueur semble totale. »

Le journal a souligné que l'attaquant de 18 ans, qui a montré tout son potentiel durant l'été pour devenir le meilleur buteur de l'équipe pendant la préparation, continue de bénéficier de la pleine estime de l'entraîneur Hansi Flick, qui le considère comme une option intéressante en tant que doublure dans le secteur offensif de l'équipe première.

Le joueur a affiché une progression qualitative notable sur le plan physique. À ses qualités d'attaquant véritable doté d'une bonne structure corporelle s'est ajouté un programme physique spécifique dont les résultats concrets ont commencé à apparaître, à travers un développement remarquable du haut et du bas de son corps.

La participation du joueur avec l'équipe première d'Égypte lors de la dernière Coupe du monde a contribué à cette progression, puisqu'il a disputé les dernières minutes de la plupart des matchs, ce qui a accéléré sa maturité compétitive et a offert à Flick un joueur prêt pour le niveau de l'élite, même si le club est conscient qu'il doit encore franchir d'autres étapes dans sa formation.

Selon les informations recueillies par Sport, la ferme intention de la direction du Barça est que l'attaquant conserve le maillot du « Barça Atlètic », auquel il a été inscrit en début de saison avec le numéro 29. Cette démarche vise, dès le premier jour, à garantir à Hamza un rythme de compétition au cas où il ne jouerait pas avec l'équipe première.

Le Barça est conscient qu'il y aura des périodes durant la saison où son temps de jeu baissera sous la conduite de Flick. C'est pourquoi le club estime que sa présence dans l'équipe de l'entraîneur Juliano Belletti constitue une option idéale afin que le processus de développement du joueur de 18 ans ne s'interrompe pas.

Dans le même ordre d'idées, le journal a confirmé les dernières informations selon lesquelles le club travaille actuellement à la prolongation du contrat du joueur égyptien.

Le contrat signé par Hamza lors de son arrivée dans l'équipe des jeunes n'est désormais plus tout à fait en adéquation avec sa situation actuelle. La direction catalane prévoit de lui accorder une augmentation de salaire en cohérence avec son nouveau rôle, en plus de relever considérablement le montant de sa clause libératoire, qui s'élève actuellement à 15 millions d'euros, afin d'éviter les convoitises des clubs étrangers.



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