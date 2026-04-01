Après sa blessure inattendue… On connaît enfin la position de Berguin concernant le match contre Al-Hazm

Selon des informations parues dans la presse, le Néerlandais Steven Bergwijn, ailier de l'Ittihad de Djeddah, ne devrait pas participer au match contre Al-Hazm dans le cadre du championnat saoudien Roshen, suite à la blessure inattendue dont il a récemment été victime.

Al-Ittihad accueillera son homologue Al-Hazm vendredi prochain au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Bergwijn s'était blessé lors d'un entraînement de l'Al-Ittihad dimanche dernier, ce qui l'a empêché de disputer le match amical contre Al-Wehda le lendemain.

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Le journal a indiqué que l'ailier néerlandais s'était entraîné individuellement, en courant autour du terrain et avec le ballon, afin de se préparer pour le match contre Al-Hazm.

La décision de faire s'entraîner Bergwijn individuellement a été prise par le staff technique de l'Al-Ittihad, dirigé par l'entraîneur portugais Sergio Conceição, afin de le ménager, par crainte d'aggraver sa blessure.

L'ailier néerlandais reprendra l'entraînement collectif des « Tigres » demain jeudi, afin d'être prêt à disputer le match contre Al-Hazm dans des conditions normales.

Le joueur de 28 ans a disputé 25 matchs avec l'équipe de Jeddah depuis le début de la saison en cours, toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives.