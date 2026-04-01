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Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Après sa blessure inattendue… On connaît enfin la position de Berguin concernant le match contre Al-Hazm

Al Ittihad vs Al Hazem
Al Ittihad
Al Hazem
Saudi Pro League
S. Bergwijn
Arabie saoudite
Pays-Bas

La star néerlandaise s'est récemment blessée

Selon des informations parues dans la presse, le Néerlandais Steven Bergwijn, ailier de l'Ittihad de Djeddah, ne devrait pas participer au match contre Al-Hazm dans le cadre du championnat saoudien Roshen, suite à la blessure inattendue dont il a récemment été victime.

Al-Ittihad accueillera son homologue Al-Hazm vendredi prochain au stade Prince Abdullah Al-Faisal, dans le cadre de la 27e journée du championnat Roshen.

Le journal saoudien « Al-Riyadiah » a indiqué que Bergwijn s'était blessé lors d'un entraînement de l'Al-Ittihad dimanche dernier, ce qui l'a empêché de disputer le match amical contre Al-Wehda le lendemain.

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Le journal a indiqué que l'ailier néerlandais s'était entraîné individuellement, en courant autour du terrain et avec le ballon, afin de se préparer pour le match contre Al-Hazm.

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La décision de faire s'entraîner Bergwijn individuellement a été prise par le staff technique de l'Al-Ittihad, dirigé par l'entraîneur portugais Sergio Conceição, afin de le ménager, par crainte d'aggraver sa blessure.

L'ailier néerlandais reprendra l'entraînement collectif des « Tigres » demain jeudi, afin d'être prêt à disputer le match contre Al-Hazm dans des conditions normales.

Le joueur de 28 ans a disputé 25 matchs avec l'équipe de Jeddah depuis le début de la saison en cours, toutes compétitions confondues, au cours desquels il a inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives.

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