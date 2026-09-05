Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a dissipé les doutes autour de Lamine Yamal et a confirmé sa disponibilité pour le prochain match contre Valence en Liga, malgré les informations publiées par la presse espagnole au sujet de son éventuelle absence.

Selon la presse espagnole, Yamal était absent de l'entraînement collectif du Barça ce samedi, ce qui a fait naître des doutes sur sa possible participation au match de demain, comptant pour la quatrième journée.

Yamal est resté à l'intérieur de la salle de sport, tandis que tous ses coéquipiers disponibles effectuaient les entraînements sous la conduite de l'entraîneur Hansi Flick.

Interrogé en conférence de presse sur l'état de Yamal, Flick a déclaré : « Il est sorti s'entraîner tardivement, mais il est prêt pour le match de demain. »

Au sujet de la raison pour laquelle il s'est entraîné en solo, il a ajouté, selon le journal « AS » : « Il a reçu un coup (une blessure), et il valait mieux qu'il s'entraîne à un rythme plus modéré, mais il est dans une forme idéale pour jouer demain. »

Il a précisé : « Il voyagera avec nous à Valence. Nous discuterons et déciderons s'il sera titulaire ou non. »

L'entraîneur allemand a poursuivi : « Pour moi, il était important qu'il joue 90 minutes lors de notre premier match à domicile, et lors du dernier match il a livré une très belle prestation. Il peut gérer ses minutes. »

Le Barça a l'occasion de prendre seul la tête du classement de la Liga en cas de victoire, puisqu'il atteindrait 12 points, tandis que le Real Madrid s'est arrêté à 9 points après avoir subi sa première défaite de la saison face au Real Betis (0-1).

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