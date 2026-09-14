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TSG Hoffenheim v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

Après sa blessure au genou contre Hoffenheim : le VfB Stuttgart communique le diagnostic pour Angelo Stiller

Bundesliga
A. Stiller
Hoffenheim vs VfB Stuttgart
Hoffenheim
VfB Stuttgart

Soulagement pour le VfB Stuttgart : la blessure du milieu de terrain Angelo Stiller est moins grave que ce que l’on craignait initialement.

Le joueur de 25 ans était d’abord resté au sol lors du duel de Bundesliga disputé samedi contre la TSG Hoffenheim, après son choc dans la surface adverse. En outre, il avait également reçu un coup au genou de la part du défenseur de la TSG, Ozan Kabak.

Stiller a d’abord continué à jouer, avant de signaler une dizaine de minutes plus tard qu’il devait être remplacé. L’entraîneur du VfB, Sebastian Hoeneß, l’a sorti à la 34e minute de jeu et l’a remplacé par le jeune Yanik Spalt.

On sait désormais que la blessure de l’international n’est pas grave. Stiller a eu « de la chance dans son malheur » et n’a souffert de rien de plus qu’une contusion, ont indiqué les Souabes dimanche soir dans un communiqué officiel. Stuttgart n’a toutefois pas précisé combien de temps exactement le joueur de 25 ans serait indisponible.

Juste après le coup de sifflet final, Hoeneß avait déjà donné de premiers signes rassurants : « J’ai seulement entendu qu’il avait un hématome au genou, ce qui l’a gêné. » À ce moment-là, il ne savait toutefois pas encore « à quel point c’est dramatique ».

Comment s’est terminé le match entre Hoffenheim et Stuttgart ?

Le déplacement du VfB à Hoffenheim s’est malgré tout terminé de manière décevante. Après des buts d’Adam Hlozek (13e, 67e) et de Maximilian Mittelstädt (48e), les Stuttgartois se sont inclinés 2-1 (0-1) et, après trois journées, l’équipe de Hoeneß ne compte ainsi que trois points au classement.

La TSG a en revanche décroché ses premiers points de la saison grâce à ce succès, après avoir perdu lors de l’ouverture de la saison contre le 1. FC Cologne puis face au Borussia Dortmund.

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