Après Ronaldo, Ten Hag s'attaque à Sancho !

L'entraîneur de Manchester United, Erik ten Hag, exige mieux de Jadon Sancho.

Ten Hag n'est pas impressionné par la forme de Sancho avec United et a demandé plus d'"engagement" de sa part, selon AS.

En réponse, le joueur de 22 ans s'efforce de regagner les faveurs de son manager à Carrington, l'ailier n'ayant pas été retenu dans la liste de Gareth Southgate pour la Coupe du monde en Angleterre.

Sancho a été vu à l'entraînement aux Pays-Bas ce mois-ci, alors qu'il tente de retrouver sa forme de la saison, malgré une tournée estivale prometteuse.

Des sources ont indiqué que Sancho travaille dur pour améliorer sa forme et prend conseil auprès de Ten Hag. Sancho a été photographié en train de s'entraîner au club amateur néerlandais OJC Rosmalen cette semaine, faisant un travail de contrôle du ballon autour de mannequins.