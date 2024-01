Après Ronaldo et Sancho, Anthony Martial visé par Ten Hag ?

Anthony Martial a été invité à s'entraîner seul pour améliorer sa condition physique avant qu'Erik Ten Hag n'envisage de le sélectionner

Le Mail Sport a appris que Martial ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers depuis qu'il a attrapé un virus le mois dernier, ce qui a empêché le Français de jouer depuis la défaite 3-0 de United à domicile contre Bournemouth le 9 décembre.

Ten Hag n'a pas donné beaucoup d'informations sur Martial ces dernières semaines, se contentant de dire qu'il n'était pas en forme avant le match nul 2-2 contre Tottenham le week-end dernier. Il est entendu que le joueur de 28 ans ne souffre pas actuellement de blessure, mais qu'il n'a pas encore retrouvé une condition physique suffisante après sa maladie du mois dernier. La décision de Ten Hag de laisser Martial s'entraîner seul n'est pas une question disciplinaire, mais reflète sa croyance en l'entraînement individuel pour les joueurs qui ne sont pas en forme pour les matches.

Martial n'est actuellement pas considéré comme suffisamment en forme pour travailler avec le groupe de l'équipe première, compte tenu de l'intensité et du rythme de travail que le manager exige de ses joueurs à l'entraînement. L'entraînement individuel des joueurs qui reviennent de blessure est une pratique courante à United, mais le temps qu'il faut à Martial pour retrouver la forme a suscité des interrogations. Le Français est en fin de contrat à Old Trafford à la fin de la saison et on s'attend à ce qu'il parte sur un transfert libre, car on ne lui a pas proposé de nouveau bail.

United serait prêt à écouter les offres pour Martial au cours de la fenêtre actuelle, car le fait de se débarrasser de son salaire de 250 000 £ par semaine lui donnerait une plus grande marge de manœuvre pour recruter des joueurs tout en respectant les règles de dépenses de la Premier League, mais on pense que le joueur veut rester et se battre pour sa place. Martial n'a pas été à la hauteur de son potentiel depuis qu'il est devenu l'adolescent le plus cher de la Premier League lorsque United l'a payé 36 millions de livres à Monaco il y a neuf ans, mais il a tout de même marqué 63 buts en championnat lors de 149 titularisations.