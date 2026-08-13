Le club saoudien d'Al-Qadsiah est proche de s'attacher les services d'un milieu de terrain de Manchester City lors de l'actuelle période des transferts estivaux, selon ce qu'ont révélé des rapports de presse.

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé qu'Al-Qadsiah était en négociations avancées avec Manchester City pour recruter son joueur néerlandais Tijjani Reijnders lors de ce mercato estival.

Romano a précisé, dans un message publié sur son compte personnel du réseau « X », que les deux clubs étaient désormais proches de trouver un accord pour cette transaction, moyennant une importante somme financière s'élevant à 60 millions d'euros, mais que tout dépendait de la volonté du joueur lui-même.

Reijnders suscite l'intérêt de certains clubs de Premier League anglaise, au premier rang desquels Nottingham Forest, mais le joueur néerlandais n'a pour l'heure donné son accord à aucune équipe.

Âgé de 28 ans, il avait rejoint le club lors de la précédente période des transferts estivaux, en provenance de Milan, disputant 50 matchs avec l'équipe, au cours desquels il a réussi à inscrire 7 buts et délivrer 8 passes décisives.

Reijnders pourrait être le deuxième joueur à quitter le milieu de terrain de Manchester City lors de l'actuelle période des transferts estivaux, après l'Espagnol Rodri, désormais proche de rejoindre le FC Barcelone.

Cela survient après que City s'est déjà attaché les services du milieu de terrain anglais Elliot Anderson en provenance de Nottingham Forest, et alors qu'il est proche de recruter le Marocain Ayoub Bouaddi en provenance de Lille, son nom étant par ailleurs associé à l'Argentin Enzo Fernández, la star de Chelsea.

Il convient de rappeler qu'Al-Qadsiah s'emploie à renforcer fortement son effectif pour la nouvelle saison, d'autant qu'il participera à la Ligue des champions d'Asie d'élite pour la première fois de son histoire.