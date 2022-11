Après Piqué, une autre star a joué son dernier match pour le Barça !

Memphis Depay pourrait bien avoir joué son dernier match pour le Barça...

L'attaquant néerlandais a été très fortement lié à un départ au cours de l'été et il semblait que le FC Barcelone était désireux de le voir partir. Cependant, Memphis n'a pas trouvé de solution qui lui convienne, l'une de ses conditions étant qu'il quitte le club sur un transfert gratuit.

Depuis, il n'est apparu que trois fois pour un total de 131 minutes, au cours desquelles il a contribué à un but contre Elche. Il aurait été absent pour environ 4 semaines après s'être blessé pendant la pause internationale avec les Pays-Bas fin septembre. Cependant, six semaines plus tard, il n'est toujours pas réapparu.

Selon The Express, il a de nouveau demandé au FC Barcelone de lui permettre de partir gratuitement lors de la fenêtre de transfert d'hiver. L'attaquant néerlandais est en fin de contrat l'été prochain et il semble peu probable qu'ils obtiennent une somme pour lui avant cette date. Manchester United et Tottenham ont été liés à Memphis à la fin de la période estivale et ont été mentionnés comme des options potentielles.

Compte tenu de son manque d'implication et de la possibilité que Memphis ne soit pas pleinement investi dans le FC Barcelone à six mois de la fin de son contrat, il semble qu'un transfert en janvier pourrait convenir à toutes les parties. Si le FC Barcelone voit une alternative rentable à Memphis, il pourrait être prêt à appuyer sur la gâchette.