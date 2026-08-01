Le club italien du Genoa a jeté son dévolu sur un nouveau joueur d'Al-Ittihad, en vue de le recruter lors de l'actuelle période de transferts estivaux, après avoir enrôlé le latéral albanais Mario Mitaj.

Le Genoa avait annoncé, hier vendredi, la signature de Mitaj sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine, avec une clause permettant son achat définitif à l'issue de la période de prêt.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah », citant la chaîne « Sky Sports », a indiqué que le Genoa a placé le Nigérian George Ilenikhena, attaquant d'Al-Ittihad, sur sa liste de cibles pour un recrutement lors de l'actuel mercato estival.

L'équipe dirigée par l'entraîneur italien Daniele De Rossi cherche à renforcer ses rangs avec un nouvel attaquant la saison prochaine, et la star nigériane pourrait bien être le choix retenu pour résoudre ce problème.

Ilenikhena a rejoint Al-Ittihad lors de la dernière période de transferts hivernaux, en provenance de l'AS Monaco, mais il n'a disputé que 6 matchs officiels, au cours desquels il n'a réussi ni à marquer ni à délivrer de passe décisive.

Le joueur de 19 ans a débuté sa carrière avec le club français d'Amiens, où il a été promu en équipe première en 2023, avant de rejoindre le Royal Antwerp belge, puis Monaco en 2024, avant de poser le pied dans la forteresse des « Tigres ».

Il convient de rappeler qu'Al-Ittihad ne dispose au poste d'avant-centre pur que du Marocain Youssef En-Nesyri et du Saoudien Saleh Al-Shehri, ce qui rend l'idée de se séparer d'Ilenikhena très difficile pour l'entraîneur allemand Jens Wissing.