Après Maresca, Chelsea peut perdre une autre star

Les Cottagers ont déjà exploré la possibilité de recruter l'international anglais, qui n'a pas encore joué cette saison, Enzo Maresca, l'entraîneur des Blues, le jugeant indésirable.

Fulham envisage de relancer la piste Sterling après l'échec de son offre pour Pepe.

Selon un article de TEAMtalk, Fulham préparerait une offre pour Sterling, qui, avec le défenseur Axel Disasi et l'attaquant David Datro Fofana, fait partie des joueurs indésirables s'entraînant actuellement à l'écart de l'équipe première de Chelsea.

L'article indique que Chelsea serait prêt à prendre en charge une grande partie du salaire hebdomadaire de Sterling, estimé à 325 000 £, afin de faciliter son départ cet hiver.

L'article conclut toutefois que Fulham privilégie une seconde offre pour l'attaquant du PSV Eindhoven, Ricardo Pepi, après que The Athletic a révélé que la première offre du club, d'un montant de 26 millions de livres sterling (29,7 millions d'euros / 34,9 millions de dollars), avait été rejetée en début de semaine.

L'attaquant de l'équipe nationale américaine, Pepi, 22 ans, est en grande forme cette saison avec le PSV, leader de l'Eredivisie, avec 10 buts en 21 apparitions toutes compétitions confondues. Il a également inscrit 17 buts en 28 matchs lors de la saison 2024-2025.

Après avoir été informé cet été par l'entraîneur Maresca qu'il n'avait plus d'avenir à Chelsea, la BBC a rapporté que Fulham avait manifesté son intérêt pour Sterling, dont le contrat expire en juin 2027.

L'article affirmait que l'ancien attaquant de Liverpool, Sterling, préférerait rester à Londres avec sa famille, son fils Thiago ayant rejoint le centre de formation d'Arsenal cet été.

Le Bayer Leverkusen (Bundesliga), la Juventus et Naples (Serie A) étaient également intéressés par le joueur de 31 ans, ces trois clubs participant à la Ligue des champions cette saison.

Sterling, qui compte 82 sélections en équipe d'Angleterre et 20 buts, a rejoint Chelsea en provenance de Manchester City en juillet 2022 pour un montant de 50 millions de livres sterling (57,3 millions d'euros / 67,2 millions de dollars). Il a disputé 81 matchs avec les Blues et inscrit 19 buts.