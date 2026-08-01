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Après Mané : João Félix complète le stage d'Al-Nassr en l'absence de Ronaldo

C. Ronaldo
J. Felix
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Quand « le Don » fait-il son retour ?

Le Portugais João Félix, star d'Al-Nassr, a rejoint le stage de son équipe dans la capitale portugaise Lisbonne, en l'absence de son compatriote et capitaine Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr a publié des photos de l'arrivée de Félix au stage de l'équipe au Portugal, où il a tenu à saluer les joueurs ainsi que les membres du staff technique dirigé par le nouvel entraîneur australien Ange Postecoglou.

La star portugaise est devenue le dernier joueur en date à rejoindre le stage extérieur d'Al-Nassr, rejoignant ainsi la star sénégalaise Sadio Mané, arrivé hier soir, vendredi.

Ainsi, le Portugais Cristiano Ronaldo est le seul joueur à ne pas avoir rejoint le stage d'Al-Nassr au Portugal jusqu'à présent.

Selon des rapports de presse saoudiens, le « missile de Madère » ne rejoindra pas le stage d'Al-Nassr au Portugal, préférant attendre son retour dans la capitale saoudienne Riyad pour participer aux entraînements.

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Le stage du club saoudien à Lisbonne se termine le 5 août courant, ce qui signifie qu'il ne reprendra pas les entraînements à Riyad avant au moins une semaine, les joueurs devant vraisemblablement bénéficier d'un court repos après leur retour.

Ronaldo était absent du stage extérieur d'Al-Nassr dans la capitale portugaise Lisbonne depuis son début, le 19 juillet dernier, après sa participation avec la sélection du Portugal à la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Tout le monde s'attendait à ce que la star portugaise revienne aux entraînements d'Al-Nassr après le délai légal, qui s'étend sur 21 jours à compter de l'élimination de la sélection de son pays face à l'Espagne, en huitièmes de finale du Mondial, le 6 juillet dernier, mais cela ne s'est pas produit.

Al-Nassr entamera la nouvelle saison dans environ deux semaines, plus précisément le 15 août courant, lorsqu'il affrontera Al-Fateh lors de la première journée du championnat Roshn.

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