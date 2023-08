Après Lukaku, l’as Rome va boucler l’arrivée d’une légende

Après avoir bouclé le prêt de Romelu Lukaku, l'AS Rome devrait bénéficier de l'arrivée d'une autre grosse pointure d'ici le 1er septembre prochain.

La saison dernière, l'AS Rome a raté de prêt sa qualification pour la Ligue des champions après avoir perdu la finale de la Ligue Europa contre le FC Séville. Un échec que l'entraîneur de la Louve, José Mourinho a fulminé pendant plusieurs mois. Mais désormais, le technicien portugais est passé à autre chose.

Pour cette nouvelle saison, il compte relever les défis dans une Série A qui devient de plus en plus compétitive. Pour cela, le technicien lusitanien a mis la pression sur ses dirigeants pour boucler l'arrivée de Romelu Lukaku. Prêté par Chelsea, le buteur belge débarque dans l'écurie romaine qui vient de perdre Tammy Abraham pour plusieurs mois pour cause de blessure. Alors que l'opération de l'attaquant belge continue d'être savourée par les supporters, les dirigeants de l'AS Rome sont en passe de réaliser un autre grand coup dans ce mercato estival.

Hugo Lloris se rapproche de l’As Rome

Leader incontesté et incontestable de Tottenham depuis plusieurs années, Hugo Lloris a perdu sa place de titulaire dans les buts des Spurs cet été. Depuis le début de la saison, l'ex international français est mis de côté par Ange Postecoglou. Conscient de sa situation, Hugo Lloris a décidé de changer d'air avant la fin de ce mercato estival. Alors qu'il était convoité par la Lazio de Rome, le gardien de 36 ans va finalement rejoindre l'autre club de la capitale italienne. Ce lundi, la Gazetta Dello Sport révèle que l’ex gardien de l’Olympique Lyonnais serait en discussion très avancée avec la direction du club italien. Une porte de sortie honorable pour l'ex niçois.

Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? Jude Bellingham

Christopher Nkunku

Dominik Sboloszai

Mason Mount

Sandro Tonali

Autres 49510 Votes Merci d'avoir voté. Les résultats seront bientôt partagés. Quelle est la meilleure recrue du mercato estival ? 30124 Jude Bellingham

6346 Christopher Nkunku

1576 Dominik Sboloszai

1334 Mason Mount

2109 Sandro Tonali

8021 Autres 49510 Votes