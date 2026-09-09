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وليد الفراجrotana khalejia

Traduit par

Après les rumeurs de suspension : Walid Al-Faraj annonce la date de son retour

Saudi Pro League
Arabie saoudite

Le journaliste saoudien a été absent des écrans durant la dernière période.

Le journaliste saoudien Waleed Al-Farraj a révélé la date de son retour à l'écran, après en avoir été absent au cours de la période écoulée.

Al-Farraj a publié un tweet sur son compte personnel du réseau social « X », dans lequel il a écrit : « Merci pour tous vos sentiments et vos prières. Avec la permission de Dieu, nous reviendrons vers vous sur Rotana Sport avec Waleed pour les matchs du vendredi, si Dieu le veut. »

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Waleed Al-Farraj n'est plus apparu à l'écran sur « Rotana Khalijia » depuis vendredi dernier, bien qu'il soit le présentateur principal de l'émission « Rotana Sport avec Waleed ».

L'absence du grand journaliste saoudien a coïncidé avec certaines informations faisant état de sa suspension à l'antenne et de son renvoi devant une enquête, au motif de la constatation de certains manquements médiatiques de sa part.

Rappelons que Waleed Al-Farraj est passé à la présentation sur les chaînes « Rotana », après avoir été le présentateur de l'émission « Action avec Waleed » sur la chaîne « MBC Action » la saison dernière.

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