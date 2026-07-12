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Après les offres anglaises… Le prix surprise de la Coupe du monde 2026 est fixé

J. Quinones
Al Quadisiya
Saudi Pro League
Coupe du monde
Mexique
Arabie saoudite

La star mexicaine attise la polémique

La Coupe du monde 2026 a révélé plusieurs stars dont les performances exceptionnelles et inattendues ont dépassé toutes les attentes, faisant d’eux les figures de proue du tournoi, tandis que certaines têtes d’affiche des sélections majeures n’ont pas répondu aux espoirs placés en elles.

Parmi eux, l’attaquant mexicain Julián Quiñones, qui évolue au club saoudien Al-Qadisiyah, a compilé cinq contributions offensives en autant de matchs (quatre buts et une passe décisive), attirant logiquement l’attention de nombreux grands clubs.

Selon le journaliste Mohamed Al-Bakiri, Al-Qadisiyah aurait fixé le prix de transfert de Keniounis à 70 millions d’euros pour cet été, d’autant plus que le joueur suscite un vif intérêt de la part des clubs européens.

Lire aussi… Malgré les sirènes saoudiennes… Une star du FC Barcelone s'accroche à son rêve européen

Ces derniers jours, des rumeurs ont circulé selon lesquelles les clubs anglais de Chelsea et d’Aston Villa souhaiteraient recruter le joueur lors du mercato actuel.

Kenyonis a été sacré meilleur buteur de la dernière édition de la Roshen League avec 33 réalisations, devançant plusieurs stars, dont Ivan Toney (Al-Ahly) et Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).

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