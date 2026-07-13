Après les déclarations de Laporta… L'Atlético de Madrid a-t-il changé d'avis concernant la vente de Julián Álvarez ?

Selon un article paru ce lundi, l’Atlético de Madrid a clarifié sa position après les déclarations de Juan Laporta, président du FC Barcelone, au sujet de l’attaquant des Rojiblancos, Julián Álvarez.

Juan Laporta s’est rendu à Dallas (États-Unis) pour assister à la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et la France, mardi soir.

Interrogé sur Alvarez, il a salué sa brillante prestation face à la Suisse tout en se montrant prudent : « Nous avons présenté une offre très généreuse qui a séduit l’entraîneur et le staff technique, mais elle est limitée dans le temps et n’est pas valable indéfiniment. »

Il a ajouté : « J’ai contacté personnellement les dirigeants de l’Atlético et leur ai précisé que notre offre resterait valable jusqu’à ce qu’ils trouvent un remplaçant adéquat, et que nous n’exercerions aucune pression sur eux », refusant toutefois de dévoiler le montant proposé.

Selon Mundo Deportivo, l’Atlético ne veut pas laisser partir l’attaquant, surtout vers le Barça, option que le club madrilène exclut purement et simplement. Les Colchoneros estiment par ailleurs que les Blaugrana commencent à se faire à l’idée de ne pas accueillir l’international argentin.

Selon le journal, aucune réaction notable n’a suivi les déclarations du président barcelonais, la situation restant inchangée.

D’autres rumeurs circulent toutefois : l’Atlético, qui aurait déjà dépensé 80 millions d’euros en transferts, serait contraint de vendre pour pouvoir recruter.

Cette affirmation est infondée : les arrivées de Grimaldo, Hjulmand et Kang-in Lee (le transfert du Sud-Coréen n’a pas encore été officialisé) étaient déjà prévues dans l’enveloppe transferts 2026/27.

Ces trois opérations représentent à elles seules le montant déjà investi par l’Atlético sur le mercato précédent.

Désormais, la stratégie prévoit de céder des joueurs avant d’en recruter de nouveaux. Concrètement, une fois ces trois arrivées officialisées, le club procédera à des ventes pour financer d’éventuelles autres recrues.

Pour l’instant, le club n’est pas contraint de céder des joueurs, d’autant qu’une augmentation de capital est prévue ; une part importante de ces fonds sera affectée au projet sportif.

L’international argentin se concentre pour l’instant sur la Coupe du monde. Après avoir affirmé que partir de l’Atlético était la meilleure option pour réaliser son « rêve », Julián n’a plus abordé son avenir lors de ses interventions médiatiques après les matchs de l’Albiceleste.

Conscient de l’impossibilité d’un transfert au Barça, un retour en Angleterre apparaît comme la seule option si l’international argentin souhaite partir.

Selon le journal britannique The Independent, Arsenal préparerait une nouvelle offensive pour recruter l’attaquant. Comme l’Atlético refuse de négocier avec Barcelone ou le Real Madrid, Londres apparaît comme la seule porte de sortie envisageable. Une offre pourrait bientôt atterrir sur le bureau des dirigeants madrilènes.

Une somme importante et un attaquant comme Giockeys pourraient débloquer l’opération, même si, comme indiqué, l’Atlético ne souhaite pas se séparer de Julián Álvarez.