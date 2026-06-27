Après les déclarations de Jesús, la Fédération saoudienne a tranché concernant l’avenir de Donis

La Fédération saoudienne de football a lancé un processus d’évaluation de la participation de l’équipe nationale à la Coupe du monde 2026, après son élimination dès la phase de groupes. Cette décision intervient dans un contexte de vives critiques des supporters et de demandes de changement au sein du staff technique emmené par le sélectionneur grec Georgios Donis.

L’équipe a quitté la compétition après un match nul 0-0 contre le Cap-Vert lors de la troisième et dernière journée, totalisant seulement deux points en trois rencontres (un nul contre l’Uruguay, une défaite face à l’Espagne) et terminant à la quatrième et dernière place du groupe H.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, la Fédération saoudienne de football attend la remise de deux rapports distincts pour évaluer la participation des « Verts » à la compétition, une démarche qui pourrait sceller l’avenir du staff technique dans les prochaines semaines.

Selon le quotidien, le premier rapport sera présenté par Matt Crocker, directeur exécutif du football, tandis que Fahd Al-Mufarraj, directeur exécutif de l’équipe nationale A, se chargera du second. Ces documents livreront une analyse approfondie de la campagne saoudienne, en soulignant les points forts et les axes d’amélioration sur les plans sportif et administratif.

Ces documents serviront de base à la décision finale concernant le maintien de Donis à son poste ou l’arrêt de sa mission, alors que les critiques à l’encontre de l’entraîneur grec se multiplient après les performances décevantes de l’équipe nationale.

Selon certaines sources, la Fédération saoudienne envisagerait déjà de confier le poste au Portugais Jorge Jesus, ex-entraîneur d’Al-Nassr.