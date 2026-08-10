Après les complications du dossier Diaby, l'Inter met le cap sur une star anglaise

Les négociations de l'Inter Milan pour recruter Moussa Diaby, joueur d'Al-Ittihad Djeddah, se sont compliquées durant le mercato actuel, après avoir emprunté un chemin plus difficile.

Selon le site Foot Mercato, citant Sky Italia, le dossier Diaby est devenu compliqué pour l'Inter, les conditions adéquates permettant aux deux parties de réaliser une réelle avancée dans les négociations n'étant toujours pas réunies à ce jour.

Face au blocage de cette piste, l'Inter a commencé à réexaminer ses autres options pour renforcer le flanc droit, le nom de l'Argentin Nicolas Gonzalez, joueur de la Juventus, restant présent dans la liste des noms étudiés par le club italien.

Dans le même temps, le nom de l'Anglais Djed Spence, joueur de Tottenham, est revenu sur le devant de la scène dans les couloirs de l'Inter, après avoir déjà figuré dans les plans du club auparavant.

Selon la même source, l'international anglais pourrait quitter Tottenham contre 30 millions d'euros, avec la possibilité d'ajouter 5 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus et de primes liés à la transaction.

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