Après les complications du dossier Álvarez, le Barça arrache son nouvel attaquant à Arsenal

Le FC Barcelone a fait un pas pour recruter l'un des joueurs marquants des rangs d'Arsenal afin de renforcer le poste d'avant-centre de pointe durant la saison en cours.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », Barcelone a fait un pas pour recruter Gabriel Jesus, l'attaquant d'Arsenal, afin qu'il soit une solution de rechange au poste de pointe de l'attaque, après l'impossibilité d'engager Julian Alvarez actuellement en raison du refus de l'Atlético de Madrid.

Le contrat de l'attaquant brésilien avec Arsenal prend fin en 2027, c'est pourquoi le club catalan l'a choisi pour combler le vide offensif laissé par le départ du Polonais Robert Lewandowski.

Le journal a souligné que le rôle limité qu'occupe Gabriel Jesus avec l'actuel champion de Premier League, du fait de la présence de Kai Havertz et de Viktor Gyökeres devant lui, l'a poussé à chercher une solution pour partir.

Le Brésilien rêvait toujours de jouer avec Barcelone depuis qu'il évoluait dans les rangs de Palmeiras, club qu'il a quitté pour rejoindre le championnat anglais en 2016, et il fait actuellement pression pour parvenir à un accord définitif et porter le maillot catalan.

Barcelone a pris connaissance de l'état médical de Gabriel Jesus après sa rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en janvier 2025, dont il s'est toutefois complètement rétabli.

Par ailleurs, le bilan de buteur de Jesus ne suscite aucun doute, puisqu'il a inscrit 95 buts en 236 matches avec Manchester City entre 2016 et 2022 sous la direction de l'entraîneur Pep Guardiola, et qu'il a marqué 33 buts en 123 matches avec Arsenal entre 2022 et 2026.

Il convient de noter que la démarche de Barcelone pour recruter Gabriel Jesus n'est pas incompatible avec la possibilité d'engager Julian Alvarez à l'avenir, l'intérêt du Barça pour l'attaquant argentin des rangs de l'Atlético de Madrid restant d'actualité, mais lors d'une autre période de transferts.



Dans le même contexte, Fabrizio Romano, expert du mercato, a écrit sur son compte du réseau « X » : « Barcelone est parvenu à un accord pour engager Gabriel Jesus en provenance d'Arsenal. L'affaire est bouclée. »

Il a ajouté : « La visite médicale a été fixée pour demain, lundi, et Arsenal recevra une enveloppe financière de 10 millions d'euros, plus des bonus, pour le transfert définitif de Jesus à Barcelone. »

Il a poursuivi : « Gabriel Jesus va se rendre sur place pour passer la visite médicale, après avoir obtenu l'autorisation d'Arsenal. »





Il a conclu : « Gabriel Jesus signera un contrat de deux ans avec Barcelone. L'accord comprend également une option de prolongation d'une année supplémentaire jusqu'en 2029. »



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