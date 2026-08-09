Arsenal se dit désormais ouvert à l'idée de vendre son joueur brésilien Gabriel Martinelli, après avoir finalisé le transfert de son compatriote Bruno Guimaraes en provenance de Newcastle pour 75 millions de livres sterling.

Le joueur brésilien renforce l'entrejeu d'Arsenal, qui compte déjà des joueurs comme Declan Rice, Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Eberechi Eze et Myles Lewis-Skelly.

Arsenal a également renforcé les options de l'entraîneur Mikel Arteta sur les ailes, en recrutant Christos Tzolis pour un montant de 34 millions de livres sterling en provenance du Club Bruges.

Arteta a par ailleurs donné son feu vert au transfert de l'international grec après avoir laissé partir Leandro Trossard pour un montant de 15 millions de livres sterling en direction de Beşiktaş.

Mais Trossard n'est pas le seul ailier d'Arsenal associé à un départ de l'Emirates Stadium, puisque Martinelli est lui aussi un candidat potentiel au départ, selon le journal anglais « Metro ».

Le joueur brésilien est considéré comme l'un des piliers d'Arsenal, ayant disputé 278 matches avec le club londonien toutes compétitions confondues.

Mais Martinelli a peiné à peser la saison dernière, ne marquant qu'un seul but en 30 matches de Premier League, et il devrait se retrouver derrière la nouvelle recrue Tzolis dans la hiérarchie d'Arteta.

Le journal a indiqué qu'Arsenal a reçu une offre alléchante de Galatasaray désireux de s'attacher les services de Martinelli.



