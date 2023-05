Après le titre en Série A, Luciano Spalletti pourrait quitter Naples cet été

Malgré le titre conquis en Italie cette saison, Luciano Spalletti pourrait quitter Naples dès cet été.

Il n'est arrivé que la saison dernière, mais Luciano Spalletti laissera à n'en pas douter une trace immense dans l'histoire du Napoli et dans le coeur de ses supporters. Arrivé à la tête d'une équipe régulière au haut niveau sans en atteindre les sommets, le technicien italien à permis au Napoli de remporter son premier titre en Série A depuis 33 ans et de réaliser sa meilleure performance en Ligue des Champions avec un quart de finale, même si l'élimination face à l'AC Milan peut laisser un goût d'inachevé tant les Azzuri semblaient intouchables sur la saison.

Des différends avec le président

Mais si l'histoire d'amour avec les joueurs et les supporters du club est au beau fixe, ce n'est pas forcément le cas avec son président Aurelio De Laurentiis, et cela pourrait même le pousser à partir dès cet été, comme l'affirment plusieurs médias italien dont le Corriere dello Sport. Alors que son contrat de deux ans (avec une en option) expire à l'issue de la saison, Spalletti n'a toujours pas prolongé et les relations avec De Laurentiis ne s'arrangent pas. Il ne s'agit pas d'un différend financier mais plutôt humain, Spalletti lui reprochant notamment de ne pas lavoir appelé lors du match du titre face à l'Udinese.

La Gazzetta dello Sport évoque donc un départ de l'ancien coach de l'Inter Milan et assure que le président napolitain a déjà une idée en tête pour le remplacer. Il s'agit de Rafael Benitez, qui a déjà été à la tête du club italien entre 2013 et 2015.