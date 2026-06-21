Après le scandale Messi, Zidane tombe le masque et répond à ses détracteurs

Malgré les critiques suite à la défaite 3-0 contre l’Argentine, où Lionel Messi a inscrit un triplé, le sélectionneur Vladimir Petković maintient sa confiance en Luka Zidane. Le gardien, fils de l’icône Zinédine Zidane, conservera donc sa place pour affronter la Jordanie lors de la deuxième journée de la Coupe du monde 2026.

Selon le site français « Football 365 », le fils de la légende Zinédine Zidane conserve la confiance de son staff technique malgré sa prestation décevante lors du match d’ouverture. Le média précise que « la hiérarchie des gardiens restera inchangée tout au long du tournoi, grâce aux qualités techniques et physiques exceptionnelles dont dispose Luka par rapport à ses concurrents ».

Toutefois, le portail souligne un certain trouble chez le gardien de 28 ans, qui s’est directement retiré au vestiaire après la rencontre, a écourté la séance de récupération et s’est réfugié à la salle de musculation pour éviter les questions des journalistes.

Selon la même source, le gardien a lancé un défi à ses détracteurs lors de l’entraînement de vendredi en retirant dès les premières minutes son masque de protection habituel. Il travaillerait depuis plusieurs mois avec un psychologue pour mieux gérer la pression, afin d’aborder sereinement l’affrontement décisif face à la Jordanie.