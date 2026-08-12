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Muhammad Sharaf Eldeen

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Après le sacre du Real Madrid : Vinicius se moque du prestigieux trophée

Deportivo de A Coruna vs Real Madrid
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B. Diaz
Vinicius Junior
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Diaz a inscrit l'unique but du Real Madrid

Le Brésilien Vinicius Junior, la star du Real Madrid, est apparu après la victoire de son équipe face au Deportivo La Corogne (1-0), ce mercredi, en train de discuter avec certains membres du staff technique merengue, semblant se moquer de la forme du trophée Teresa Herrera.

Le Real a été sacré grâce à un but inscrit par la star marocaine Brahim Diaz à la 45e+1 minute, après une longue passe du gardien ukrainien Andriy Lunin.

Le trophée Teresa Herrera arbore un design inspiré de la tour d'Hercule (Torre de Hércules), l'un des monuments les plus emblématiques de la ville de La Corogne, ce qui le rend imposant et lui confère une forme singulière.

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Vinicius a été titularisé lors de cette rencontre, disputée au stade Abanca-Riazor de La Corogne, dans le cadre de la préparation du Real Madrid pour la nouvelle saison sous la direction de l'entraîneur portugais José Mourinho.

Le Teresa Herrera est l'un des plus anciens tournois amicaux estivaux d'Espagne, puisqu'il a été lancé pour la première fois en 1946 dans le but de récolter des dons pour les plus démunis.

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