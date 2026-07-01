Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP
Loai Mohamed

Traduit par

Après le report, la FIFA annonce une décision exceptionnelle concernant le match Mexique-Équateur

Mexico vs Équateur
Mexico
Équateur
Coupe du monde
Mexique
Équateur

La FIFA contourne la nouvelle règle pour la Coupe du monde 2026.

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé une décision exceptionnelle concernant la rencontre entre le Mexique et l’Équateur, programmée ce mercredi matin pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi, initialement prévu à 4 h du matin, heure de La Mecque, a été reporté d’une heure en raison des intempéries et des orages.

Selon la chaîne française RMC, la FIFA a par ailleurs confirmé qu’il n’y aurait pas de temps morts pour s’hydrater durant la rencontre.

Il s’agit du premier match de la Coupe du monde 2026 disputé sans ces temps de repos, initialement prévus pour tous les matchs en raison des températures élevées dans certaines villes américaines.

La décision a été facilitée par les températures plus fraîches enregistrées à Mexico, ville hôte de la rencontre.

Dans un communiqué officiel, l’instance avait confirmé que « en raison des mauvaises conditions météorologiques à Mexico, notamment du risque d’orages aux abords du stade, le coup d’envoi du match Mexique-Équateur, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, est reporté ».

La FIFA a confirmé qu’elle respecterait les protocoles de sécurité validés par les autorités locales et que la rencontre commencerait dès que les conditions seraient jugées sûres.

La FIFA a réaffirmé que la sécurité de tous les participants restait sa priorité et a remercié les supporters pour leur compréhension.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo, programmé ce soir.

Publicité