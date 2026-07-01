Après le report, la FIFA annonce une décision exceptionnelle concernant le match Mexique-Équateur

La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé une décision exceptionnelle concernant la rencontre entre le Mexique et l’Équateur, programmée ce mercredi matin pour les 32es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le coup d’envoi, initialement prévu à 4 h du matin, heure de La Mecque, a été reporté d’une heure en raison des intempéries et des orages.

Selon la chaîne française RMC, la FIFA a par ailleurs confirmé qu’il n’y aurait pas de temps morts pour s’hydrater durant la rencontre.

Il s’agit du premier match de la Coupe du monde 2026 disputé sans ces temps de repos, initialement prévus pour tous les matchs en raison des températures élevées dans certaines villes américaines.

La décision a été facilitée par les températures plus fraîches enregistrées à Mexico, ville hôte de la rencontre.

Dans un communiqué officiel, l’instance avait confirmé que « en raison des mauvaises conditions météorologiques à Mexico, notamment du risque d’orages aux abords du stade, le coup d’envoi du match Mexique-Équateur, comptant pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde, est reporté ».

La FIFA a confirmé qu’elle respecterait les protocoles de sécurité validés par les autorités locales et que la rencontre commencerait dès que les conditions seraient jugées sûres.

La FIFA a réaffirmé que la sécurité de tous les participants restait sa priorité et a remercié les supporters pour leur compréhension.

Rappelons que le vainqueur de cette rencontre affrontera en huitièmes de finale le gagnant du match entre l’Angleterre et la République démocratique du Congo, programmé ce soir.